García-Page arropa a Emilio Sáez como alcalde de Albacete

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asistido a la presentación de la candidatura del PSOE en Albacte, en ‘Los Jardinillos’ de la ciudad, donde han asistido unas 500 personas.

Presumen de calles, luces, infraestructuras, servicios, miradores y fiestas, asegurando que pueden presumir de grandes proyectos que se estaban esperando y que ahora son una realidad.

Con emoción y orgullo, el Partido Solista de Albacete ha presentado un equipo socialista comprometido con Albacete, con el fin de que los albacetenses sigan sintiendo y teniendo un Albacete cada vez mejor.

27 albaceteños y albaceteñas de los sectores sociales más representativos de la ciudad conforman la candidatura del Partido socialista en Albacete.





Emilio Sáez: “Esto es una fiesta de la democracia que tenemos la suerte de celebrar cada 4 años”. El alcalde de Albacete ha comenzado agradeciendo a todos los hombres y mujeres que le acompañan en este viaje.

El Partido Socialista con Sáez a la cabeza se comprometió hace 4 años a hacer que Albacete despegará, para que fuese una ciudad más prospera y con mayor creación de empleo. Y asegura que han cumplido al 100% todo su programa, a pesar de haber atravesado una pandemia que les rompió todos los esquemas.

Se encontraron una ciudad apagada, un eje central con muchos locales cerrados, con un tráfico colapsado y sin apenas nuevos núcleos urbanos. Una ciudad que no estaba limpia “Ya nadie se acuerda de las cagadas de palomas que poblaban toda la ciudad” remarcaba Emilio, y añadía que hemos pasado a ser la quinta ciudad más limpia de España.





Una legislatura de plena actividad

Han dado vida a parques y a centro culturales de la ciudad, dieron un impulso a aspectos tan importantes como la conciliación familiar con la creación de escuelas de verano. Pero en todo este tiempo, aseguran que tampoco se han olvidado de las pedanías, desde la instalación de fibra, carriles bici, hasta pabellones polideportivos.

Revivir el recinto ferial, era otro de los objetivos que han logrado, un lugar que se abre de forma constante y tiene vida dentro y fuera de los 10 días de la feria de septiembre.

Mirada especial a la planta de osmosis para la que ha sido necesaria más de una década para reanudar este proyecto. Emilio lanzaba la siguiente pregunta: “¿Porque no se puso en marcha esta planta con el PP?” Y él mismo la contestaba: “Porque su coste es tan elevado que prefirieron que los ciudadanos comprasen botellas de agua” expresaba Sáez.

No se olvidaba en su discurso, de la polémica que suscitaron hace unos meses, las luces de navidad, y recordaba Sáez que las cifras hablan por sí solas,“450 mil personas pasearon por ellas”, afirmaba.

“He dicho que no voy hablar mal de nadie y no lo voy hacer, para eso ya están otros”pero si voy hablar de lo que vamos hacer:



Emilio Sáez ha dejado claro que estas elecciones son clave, y ha animado a las personas a votar con criterio, “a los que ya hemos sido alcaldes se nos tiene que valorar no por lo que decimos que vamos hacer, sino por lo que hemos dicho y hemos cumplido”.



A su vez el alcalde, sin entrar en detalles, tras lo sucedido en los últimos días…decía: “La malicia se ha incorporado en la política y algunos son capaces de inventar y dañar la imagen de esta ciudad”.

“Nos avala el trabajo bien hecho, no podemos sentarnos a esperar que todo salga bien, desde hoy y hasta el próximo 28M tenemos que llamar a cada puerta para conseguir cada uno de los votos. Pongamos ilusión y pongamos amor, para que Albacete siga brillando con luz propia”, remarcaba Emilio.

EMILIANO GARCIA PAGE

El segundo en tomar la palabra ha sido Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha, y desde la primera palabra ha dejado claro su apoyo al alcalde de Albacete.



Ha comenzado diciendo que hoy es un día muy especial y no ha faltado el sentido del humor en su intervención, asegurando entre risas que necesita ponerse a dieta, pero “no cobrar dietas, que no es lo mismo” matizaba García Page.

“Conozco a un montón de alcaldes, pero el torbellino que es Emilio para Albacete no tiene nombre”, afirmaba Page.El presidente castellanomanchego aseguraba que Albacete es un motor y Emilio sabe llevar y conducir el mismo para hacer de esta ciudad lo que es hoy en día.