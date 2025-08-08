Feria de Albacete: el toro tiene una carta para ti

Lorenzo del Rey

”Una feria con sello propio”. Es el lema o eslogan escogido por la empresa Casas y Amador para el serial septembrino albacetense de este año. La idea cayó de pie cuando fue presentada el día en que se conocieron las diez tardes de toros: un sello editado por Correos en 1960 y que ahora ilustra la cartelería de este 2025. Pues bien, ese sello, que representa el inicio del pase de la "pedresina" por el diestro Pedro Martínez "Pedrés", sirve para enviar la carta que el toro tiene preparada del 8 al 17 de septiembre.

Ya lo escribimos en su día: el elenco ganadero para este año es sobresaliente. Hay diversidad y variedad de encastes, repitiendo los hierros triunfadores del año pasado y sumando además los que están sellando una buena temporada. Es difícil mejorar la selección y, aunque siempre hay que ser cautos hasta ver la presentación, la cosa pinta bien porque la base, el toro, representa unos cimientos sólidos de cara a una de las ferias de la temporada.

Porque las combinaciones están bien. No hay ninguna sorpresa que cause sobresaltos y la parte local -por nacimiento o adopción- se anuncia en Albacete por méritos propios. José Fernando Molina, único diestro que dobla, está haciendo temporada, anunciándose en plazas importantes y sumando un buen número de contratos, por lo que llega al coso de la calle Feria con muchas papeletas para repetir como triunfador. Además, Paco Ureña, Rubén Pinar y Alejandro Peñaranda aportan un plus a las distintas tardes donde se anuncian, y es algo que hay que recordar en clave positiva.

Y es que si sumamos unos hierros de primera, la presencia de figuras, toreros del momento y varios nombres que vendrán a dar la cara, se obtiene una feria de Albacete completa y correcta en sus combinaciones. Claro que hay varias tardes con brillo, y algunas que apuntan al "no hay billetes" como la del sábado 13 de septiembre, aunque ha faltado ese plus que daría el que las figuras se batiesen el cobre con las ganaderías "grises" y con los toreros que piden paso por méritos propios. Tras De Justo eligiendo la divisa de La Quinta en años anteriores en Albacete, ningún otro torero ha seguido su senda este año. Las figuras, que se ganaron a pulso el derecho a elegir, eso nadie lo discute, de momento esquivan esto y siguen arropadas entre ellas. Es una pena porque no vamos sobrados de alicientes y esto aportaría frescura y facilitaría el lógico y necesario relevo en la cúspide. Seguiremos insistiendo y escribiéndolo porque sería bueno para la Fiesta, sin duda. De momento, pongamos nuestras esperanzas en el serial manchego porque el toro está escribiendo una carta que ha empezado con buena letra. Valor, y al toro.