La Feria de Albacete 2025 bate récord con 3,1 millones de visitantes y se consolida como la más multitudinaria de su historia

La Feria de Albacete 2025 ha llegado a su fin dejando cifras récord y el reconocimiento unánime de autoridades y ciudadanos. El alcalde de Albacete la ha calificado como una edición “histórica, segura y de récord”, subrayando que la ciudad ha vivido “los diez días más intensos del año” y que la cita:

“ha sido un éxito en todos los sentidos: económico, social, cultural y de proyección exterior” Manuel Serrano Alcalde de Albacete

Récord de participación: más de 3,1 millones de visitantes

Por el Recinto Ferial y sus aledaños han pasado 3.160.000 personas, una cifra que convierte a esta feria en una de las más multitudinarias de la historia. Solo en el sábado de feria se contabilizaron 429.000 accesos, y el fin de semana alcanzó los 800.000.

El conteo se ha realizado gracias a un sistema de cámaras instaladas en los accesos al Recinto Ferial, que mide de manera precisa las entradas y salidas de visitantes, según explicó el jefe de la Policía Local, Mario Rubio.

Impacto económico: 117 millones de euros y 5.000 empleos

La Federación de Empresarios de Albacete ha cifrado el volumen de negocio en 117 millones de euros, superando en 17 millones las previsiones iniciales. Además, la feria ha generado cerca de 5.000 empleos directos, consolidando su papel como motor económico de la ciudad y la provincia.

350 actividades para todos los públicos

La programación incluyó 350 actividades culturales, deportivas y festivas, con una participación de más de 600.000 personas. La cabalgata reunió a 170.000 asistentes, la feria taurina a 80.000, y los conciertos y actividades musicales superaron las 65.000 personas.

La Banda Sinfónica Municipal puso el broche de oro con un concierto que congregó a 10.000 espectadores.

Feria sostenible y limpia: más reciclaje y consumo responsable

En materia medioambiental, se recogieron más de dos millones de kilos de residuos, con un incremento del 4,2 % en el reciclaje de vidrio, papel y envases respecto al año pasado. El consumo de agua también se incrementó un 9,2 %, alcanzando los 400.000 metros cúbicos.

El alcalde destacó el trabajo de los 270 operarios de limpieza y de las 150 personas encargadas del mantenimiento de parques y jardines, que permitieron que la feria “luciera con esplendor”. Un evento seguro y sin agresiones sexuales

La seguridad ha sido uno de los puntos más valorados. El dispositivo especial permitió que la feria transcurriera con muy pocas incidencias y sin agresiones sexuales denunciadas. Los dos Puntos Violeta instalados por el Ayuntamiento atendieron a más de 4.500 personas, reforzando el compromiso de la ciudad con la igualdad y la convivencia.

Éxito en redes sociales y proyección internacional

La Feria de Albacete 2025 también ha sido un fenómeno digital: las redes sociales institucionales alcanzaron casi seis millones de visualizaciones. Además, la inteligencia artificial municipal IANOS fue consultada en 90.000 ocasiones, facilitando información a más de 20.000 usuarios.

La proyección exterior también ha sido notable: visitantes llegaron desde comunidades autónomas de toda España y desde países como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Japón, México o Argentina.

La mejor feria del mundo, según el alcalde

El alcalde cerró su balance con un mensaje de orgullo colectivo:

“Los albaceteños podemos presumir de tener la mejor feria del mundo. La Feria de Albacete es patrimonio nacional, motor económico y cultural, y la mejor marca de la ciudad”. Manuel Serrano Alcalde de Albacete

Con este cierre, la ciudad recupera poco a poco la normalidad, pero con la mirada puesta ya en la Feria de Albacete 2026, que volverá a consolidarse como uno de los grandes referentes festivos de España.