El Fanátiko Fest formará parte del Festival de Albacete por segundo año consecutivo

Pedro Luján Cuenca - Redacción COPE Albacete

La segunda edición del Fanátiko Fest forma parte del 69º Festival de Albacete que arranca este fin de semana. Este festival de música urbana tendrá lugar el próximo miércoles 3 de septiembre en la Caseta de Los Jardinillos a partir de las 16h de la tarde, consolidándose como imprescindible en la antesala de la Feria.

El Fanátiko Fest, referente entre los últimos festivales de la provincia, reunirá a todos los amantes de la música urbana bajo un cartel repleto de Djs de primer nivel y con la novedad de la música en dirceto de la mano de La Pantera. El joven cantante es una de las promesas del género urbano español con más 5,7 millones de oyentes mensuales varias colaboraciones con artistas como Quevedo, RVFV o Saiko. La Pantera estará acompañado por DJs de renombre como DJ Totote, Jesús Fernández, Iván Ortiz o José Ríos, y por DJs locales, dando mucha importancia a la zona.

Imagen de la presentación del Festival de Albacete

Hacemos el festival en miércoles para que todos aquellos que trabajen en la Feria puedan disfrutar de una fiesta antes” Raúl Martínez Organizador del festival

El equipo de La Teja, Wenceslao Martínez y Raúl Martínez, son los organizadores de un festival que apuesta por el talento local y por los jóvenes de Albacete, además, se asienta como un fijo en la programación preferia, actuando como teloneros de la misma.

Es un proyecto a largo plazo, y queremos hacer de Fanatiko Fest un festival referencia en toda la región” Raúl Martínez Organizador del festival

A poco menos de dos semanas para que el Fanátiko Fest dé comienzo y la música comience a sonar, ya se han vendido el 95% de las entradas disponibles y apenas quedan 200 disponibles por lo que conviene darse prisa si no quieres quedarte sin este espectáculo. El precio general es de 22€ y puedes hacerte con ellas en la taquilla del Auditorio Municipal, en la taquilla del recinto desde las 16h o a través de fourvenues.com/es/fanatico-festival. La apertura de las puertas para ese miércoles 3 de septiembre será a partir de las 4 de la tarde.