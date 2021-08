Entierro hoy de la vendedora de la ONCE de Albacete y minuto de silencio en el Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de María Isabel de la Rosa, vendedora de cupones de la ONCE cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este martes en una vivienda de la calle Estrella, hechos por los que hay un hombre detenido.



El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha indicado en la sesión plenaria que han guardado el minuto de silencio "por la memoria de María Isabel" y como muestra de apoyo a sus amigos, familiares y compañeros.



El caso sigue bajo secreto de sumario y el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial, si bien este miércoles fuentes judiciales confirmaron que no se trataba de un caso de violencia de género y que la víctima no tenía ninguna relación sentimental con el arrestado.



Tras este minuto de silencio en memoria de María Isabel de la Rosa, el pleno del Ayuntamiento de Albacete ha guardado otro minuto de silencio más en memoria de las víctimas de violencia machista, tal y como se hace de manera habitual al inicio de cada sesión.

El #pleno ha dado comienzo guardando sendos minutos de silencio, por la muerte de María Isabel De la Rosa Cozar y por las 33 mujeres asesinadas en este 2021, víctimas de la violencia machista en España. pic.twitter.com/l1ehOEYveI — Ayuntamiento de Albacete (@AytoAlbacete) August 26, 2021