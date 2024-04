Emotiva donación al Obispado: El pintor José Ángel Ramírez plasma la aparición de la patrona

Expectación ante la brillante obra del pintor José Ángel Ramírez es lo que hemos vivido esta mañana en el Obispado, con la presentación de su nueva obra.

Una obra única en la que el artista lleva trabajando muchos meses, y que una vez terminada ha decido donar a la Real Asociación Virgen de los Llanos.

Una obra que refleja la habilidad del pintor para transmitir la historia y la esencia espiritual del momento. Antonio Fernández Pacheco es el presidente de la Real Asociación Virgen de los Llanos se refería así a la obra : “Tu habilidad para transmitir la emoción y la importancia histórica de este evento a través de tu arte ha sido simplemente excepcional. Cada detalle en la pintura parece narrar la historia del labrador que encontró la imagen y la devoción que inspiró en nuestros antepasados. La manera en que ha plasmado el paraje de los Llanos y la esencia espiritual del momento es verdaderamente apasionante. Tu obra no solo es visualmente impactante, sino que también evoca una profunda reflexión sobre la fe, la historia y la cultura...”.





Bajo el título: ´Aparición´

Esta obra representa el hallazgo primitivo de la Virgen de Los Llanos. Con una ofrenda particular, con lo que mejor sabe hacer el artista: pintar. Un acto que ha ayudado a José Ángel a superar los obstáculos que la vida le ha presentado, tal y como el mismo explicaba: “Me ha ayudado a superar todas las advertencias que se me han presentado. Como creyente, quién sabe si ese ha sido el regalo que me ha dado y ahora es el momento de devolver el favor. Deseo con todo mi corazón que esta pintura inspire a todos los que la vean para acercarles con más devoción a la madre de nuestro Señor Jesucristo, Dios.”, expresaba con emoción el autor.

Durante la presentación del cuadro, se ha proyectado un vídeo con el 'making of', donde se pueden ver los detalles de la obra, titulada 'Aparición', así como todo el trabajo realizado por Ramírez hasta llegar al resultado final.





Don Ángel Fernández, orgulloso de esta obra

“Es precioso el cuadro, devoto.. Uno queda uno cautivado, porque creo que ha sabido representar muy bien lo que significa esta imagen de la Virgen, en esa realidad donde ella apareció, por gracia de Dios, ahí está, aquí la tenemos. Gracias a ti, que has sabido reflejar muy bien la historia y sobre todo lo que significa la Virgen para nosotros. Muchas gracias”, manifestaba con orgullo Obispo de Albacete.

A su vez, Don Ángel Fernández, expresaba con alegría la idea de que este cuadro pueda estar de forma temprana expuesto en el futuro Museo Municipal en Honor a la Virgen de Los Llanos e ilustra el hallazago de la patrona según narra la tradición.

Para finalizar, se ha hecho entrega de un obsequio al pintor, una escultura de la patrona con una placa grabada en "agradecimiento a su enorme generosidad".