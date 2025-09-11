¡Correcto! El obispo de Albacete, estrella improvisada de la televisión, hace ganar 4.000 euros a un concursante

El obispo de Albacete sorprende en televisión y hace ganar 4.000 euros a un concursante de Cuatro

Albacete no deja de sorprender. Lo que parecía un paseo tranquilo por la calle Ancha terminó convirtiéndose en un momento televisivo para la historia. Don Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete, fue interceptado de forma totalmente inesperada por el programa Lo sabe, no lo sabe de Cuatro, y acabó regalando una sonrisa, una lección de cercanía… y nada menos que 4.000 euros.

El obispo caminaba acompañado por el obispo de Alcalá, Antonio Prieto Lucera, disfrutando de la tarde, cuando un concursante del programa de Xuso Jones, lo eligió al azar para responder por él. Ni sotana ni mitra fueron impedimento: Don Ángel aceptó encantado, con una naturalidad que dejó al público y al presentador boquiabiertos.

La pregunta parecía sencilla pero tenía truco:

“¿Qué día se celebra la independencia de los Estados Unidos?”

Sin titubear, con la serenidad de quien se examina en un sínodo y la precisión de un buen catecismo, el obispo contestó:

“Pues puede ser el 4 de julio”.

La respuesta fue correcta y, entre aplausos y risas, el concursante se embolsó 4.000 euros. “Muchísimas gracias, muy amable”, mientras Don Ángel se despedía con la misma discreción con la que había llegado.

La escena, que ya corre como la pólvora en redes sociales, ha sido celebrada por los vecinos con humor.

Quién sabe… quizás, a partir de ahora, además de misa, Don Ángel tenga que abrir una sección de consultorio televisivo, porque al menos en cultura general… está claro que lo sabe.