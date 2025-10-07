La ciudadanía da un 'aprobado alto' a la Feria de Albacete

La Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete (FAVA) ha presentado los resultados de su encuesta ciudadana sobre la Feria de Albacete 2025, celebrada del 7 al 17 de septiembre. La valoración general ha sido positiva, aunque con matices que la FAVA trasladará al Ayuntamiento para mejorar futuras ediciones.

La encuesta, realizada a través de la web y redes sociales, recogió opiniones sobre aspectos como actividades, organización, seguridad, transporte, limpieza, precios y participación vecinal. El 49% de los encuestados tienen entre 29 y 49 años, lo que evidencia una baja participación de jóvenes y mayores, especialmente estos últimos por dificultades tecnológicas. Aunque el 43% conoce el movimiento vecinal, no pertenece a ninguna asociación, lo que motiva a la FAVA a seguir promoviendo su labor.

La limpieza recibió una valoración positiva, especialmente en zonas de gran afluencia y aseos públicos. En contraste, los precios fueron criticados, sobre todo en atracciones y hostelería, considerados “caros” o “muy caros”. La FAVA ya ha trasladado estas quejas a la APEH, señalando las altas tasas que deben pagar los negocios.

En seguridad ciudadana, se destacó la presencia policial, el servicio del retén del Colegio Feria y la asistencia sanitaria de Cruz Roja, con quien se firmó un acuerdo de colaboración. En cuanto a convivencia, los vecinos del Barrio Feria dieron una nota inferior (55% de aprobación) respecto a otros barrios (85%).

Europa Press La Cabalgata fue calificada como 'larga pero aceptable'

La cabalgata sigue siendo un punto controvertido, con valoraciones dispares sobre su duración, vistosidad y seguridad. El transporte público recibió críticas en el servicio de taxi, mientras que la regulación del tráfico y los aparcamientos disuasorios fueron bien valorados.

La oferta de actividades fue uno de los aspectos mejor valorados, destacando su variedad y calidad en teatro, música, deporte y eventos en barrios. El 87% de los encuestados cree que la FAVA puede contribuir a mejorar la Feria.

La FAVA concluye que es esencial mantener y reforzar la participación vecinal, garantizar que el crecimiento de visitantes no perjudique a los residentes, y seguir colaborando con el Ayuntamiento para una Feria más inclusiva y equilibrada.