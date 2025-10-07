COPE
La ciudadanía da un 'aprobado alto' a la Feria de Albacete

Según la encuesta de la Federación de Vecinos, destacan positivamente la seguridad y la limpieza, mejora la Cabalgata de apertura pero los precios de la hostelería y las atracciones son muy altos

Miguel Yeste

Albacete - Publicado el

2 min lectura

La Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete (FAVA) ha presentado los resultados de su encuesta ciudadana sobre la Feria de Albacete 2025, celebrada del 7 al 17 de septiembre. La valoración general ha sido positiva, aunque con matices que la FAVA trasladará al Ayuntamiento para mejorar futuras ediciones. 

La encuesta, realizada a través de la web y redes sociales, recogió opiniones sobre aspectos como actividades, organización, seguridad, transporte, limpieza, precios y participación vecinal. El 49% de los encuestados tienen entre 29 y 49 años, lo que evidencia una baja participación de jóvenes y mayores, especialmente estos últimos por dificultades tecnológicas. Aunque el 43% conoce el movimiento vecinal, no pertenece a ninguna asociación, lo que motiva a la FAVA a seguir promoviendo su labor.

La limpieza recibió una valoración positiva, especialmente en zonas de gran afluencia y aseos públicos. En contraste, los precios fueron criticados, sobre todo en atracciones y hostelería, considerados “caros” o “muy caros”. La FAVA ya ha trasladado estas quejas a la APEH, señalando las altas tasas que deben pagar los negocios.

En seguridad ciudadana, se destacó la presencia policial, el servicio del retén del Colegio Feria y la asistencia sanitaria de Cruz Roja, con quien se firmó un acuerdo de colaboración. En cuanto a convivencia, los vecinos del Barrio Feria dieron una nota inferior (55% de aprobación) respecto a otros barrios (85%).

Decenas de personas procesionan con la Virgen de los Llanos durante la apertura de la puerta de Hierros de la Feria de Albacete

Europa Press

La Cabalgata fue calificada como 'larga pero aceptable'

La cabalgata sigue siendo un punto controvertido, con valoraciones dispares sobre su duración, vistosidad y seguridad. El transporte público recibió críticas en el servicio de taxi, mientras que la regulación del tráfico y los aparcamientos disuasorios fueron bien valorados.

La oferta de actividades fue uno de los aspectos mejor valorados, destacando su variedad y calidad en teatro, música, deporte y eventos en barrios. El 87% de los encuestados cree que la FAVA puede contribuir a mejorar la Feria.

La FAVA concluye que es esencial mantener y reforzar la participación vecinal, garantizar que el crecimiento de visitantes no perjudique a los residentes, y seguir colaborando con el Ayuntamiento para una Feria más inclusiva y equilibrada.

