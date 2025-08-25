Champinter ofrece una oportunidad de empleo a nuevos perfiles profesionales y transportistas autónomos

La Sociedad Cooperativa Champinter continúa consolidándose como motor económico y de empleo en la comarca de La Manchuela, entre las provincias de Albacete y Cuenca. La cooperativa ha abierto un proceso de selección de personal para incorporar a nuevos trabajadores en distintos departamentos y perfiles profesionales.

Los puestos ofertados incluyen ingenieros, técnicos de calidad, personal de almacén y procesado, entre otros. Los interesados pueden enviar su Currículum Vitae al correo: curriculums@champinter.com.

Desde la dirección de la empresa, concretamente desde su presidente, Elías Olmeda, destacan que buscan “talento, en una gran oportunidad para crecer profesionalmente, aportar valor y trabajar en un entorno estable, sostenible y con futuro”.

Es una gran oportunidad para crecer profesionalmente, aportar valor y trabajar en un entorno estable, sostenible y con futuro" Elías Olmeda Presidente de la Cooperativa

También se necesitan transportistas autónomos

Además de los puestos de plantilla, Champinter ha abierto la búsqueda de transportistas autónomos con camión propio para la recogida de producto fresco en la comarca de La Manchuela. En este caso, los candidatos deben enviar su currículum a javiersaiz.simarro@champinter.com.

Una cooperativa líder con casi 50 años de trayectoria

Fundada en 1977 por agricultores de la zona, Champinter se ha consolidado como empresa líder en la producción de champiñón en España y como uno de los principales motores de empleo en la comarca. Actualmente cuenta con más de 300 trabajadores directos, con productos presentes en puntos de venta de toda España, Europa y otros mercados internacionales.

Con casi medio siglo de historia, la cooperativa sigue apostando por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo rural, contribuyendo al crecimiento económico de La Manchuela, Castilla-La Mancha y el conjunto del país. Su actividad no solo garantiza trabajo estable, sino que también impulsa la fijación de población en el entorno rural, consolidando un modelo de desarrollo que combina tradición agrícola y modernización empresarial.