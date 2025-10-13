Arranca la segunda fase de la vacunación contra la gripe y la covid-19

Este lunes empieza la segunda fase de la vacunación contra la gripe y la covid-19, esta vez dirigida a personas a partir de 60 años, menores de esta edad pero con condiciones de riesgo, residentes en centros de atención a la discapacidad, docentes y personal de servicio esenciales, entre otros. Tal como detalló el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, hace unos meses el objetivo es tener la mayor parte de la población diana vacunada “antes de que acabe el año”.

Para vacunarse hay que pedir hora en La Meva Salut , a través de la web Cita Salud de la Generalitat o poniéndose en contacto directamente con el centro de atención primaria (CAP) de referencia.

Los más vulnerables, ya vacunados

Una persona de riesgo se vacuna contra la gripe y el covid

La primera fase de la vacunación se avanzó al 22 de septiembre para los grupos más vulnerables: residencias, mayores de 80 años, embarazadas y, por primera vez, personal sanitario y sociosanitario y niños menores de cinco años ,en este caso solo de la gripe. Una novedad que responde a la previsión que ha hecho Salud, en que asegura que la temporada de la gripe se podría avanzar entre dos y cuatro semanas este año.

Adaptadas a las variantes

Para la vacunación de la gripe, el Departamento de Salud ha comprado 1,6 millones de dosis de vacuna. Una previsión menos limitada en cuanto a la covid: el gobierno aseguró que distribuirían todas las dosis necesarias. En los dos casos, cada temporada las vacunas se adaptan a las diferentes mutaciones de los virus.