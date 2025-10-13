COPE
Podcasts
Catalunya
Catalunya

Arranca la segunda fase de la vacunación contra la gripe y la covid-19

Después de vacunar a los colectivos más vulnerables, ahora el proceso se amplía a los mayores de 60 años, pacientes de riesgo y residentes en centros de atención a la discapacidad, entre otros

La campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 comienza este martes día 14

La campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 comienza este lunes 13

Montse Rodríguez

Barcelona - Publicado el

1 min lectura

Este lunes empieza la segunda fase de la vacunación contra la gripe y la covid-19, esta vez dirigida a personas a partir de 60 años, menores de esta edad pero con condiciones de riesgo, residentes en centros de atención a la discapacidad, docentes y personal de servicio esenciales, entre otros. Tal como detalló el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, hace unos meses el objetivo es tener la mayor parte de la población diana vacunada “antes de que acabe el año”.

Para vacunarse hay que pedir hora en La Meva Salut , a través de la web Cita Salud de la Generalitat o poniéndose en contacto directamente con el centro de atención primaria (CAP) de referencia.

 Los más vulnerables, ya vacunados  

Una persona de riesgo se vacuna contra la gripe y el covid en Euskadi

Una persona de riesgo se vacuna contra la gripe y el covid 

La primera fase de la vacunación se avanzó al 22 de septiembre para los grupos más vulnerables: residencias, mayores de 80 años, embarazadas y, por primera vez, personal sanitario y sociosanitario y niños menores de cinco años ,en este caso solo de la gripe. Una novedad que responde a la previsión que ha hecho Salud, en que asegura que la temporada de la gripe se podría avanzar entre dos y cuatro semanas este año.

 Adaptadas a las variantes  

Para la vacunación de la gripe, el Departamento de Salud ha comprado 1,6 millones de dosis de vacuna. Una previsión menos limitada en cuanto a la covid: el gobierno aseguró que distribuirían todas las dosis necesarias. En los dos casos, cada temporada las vacunas se adaptan a las diferentes mutaciones de los virus.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking