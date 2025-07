La ausencia de relevo generacional nos dejó sin el mejor arroz caldoso de la provincia y parte del extranjero

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo celebra con distintos actos a su patrona Santa Marta. Este lunes ya se conmemoraba en el restaurante Casa Lorenzo de Villarrobledo con una comida de hermandad, entregándose una placa de reconocimiento a Crisanto Fernández Fuentes y Ángeles Serrano Tebar, del restaurante Corredero de Villarrobledo.

Para el martes, que es el día de Santa Marta, la Asociación tiene previsto el resto de actos que se desarrollarán en la capital con el siguiente horario:

10:30 horas. Misa en el Asilo de San Antón, donde se hará una ofrenda de flores a Santa Marta.

10:30 horas. Concurso de Corte de jamón en la Calle Marqués de Molins nº 1 de Albacete.

21.00 horas. Cóctel de hermandad en el Jardín Botánico de Albacete.

En el trascurso de esta cena se entregarán las placas de reconocimiento a los siguientes jubilados:

- Pascuala Paz Hernandez Garcia, del “Hostal Central” de Fuente-Álamo.

- Segundo Sánchez Blázquez , del café bar “Nerea” de Villaverde de Guadalimar.

- Pedro Martínez Villada e Isabel Martínez Ponce , del restaurante “Los Martínez” de Tinajeros.

- Juan Francisco Martínez Villada y Catalina Piña Sánchez, del restaurante “Los Martínez” de Tinajeros.

- Juan José García Tébar y Mª Esperanza Valero Giménez, del café Bar “Star” de Albacete.

- Virginio González González, de la cafetería “Liberty” de Albacete.

- José González González, de la cafetería “Liberty” de Albacete.

- Alfonso Martínez Mejias, del restaurante “Los Cuchillos” de Almansa.

adiós a LOS MARTÍNEZ

Entre esos establecimientos, muchos de ellos referencia, queremos detenernos en lo que ha significado uno de ellos al no estar ubicado en la capital sino en una de sus pedanías, Tinajeros, a la que había que peregrinar para conseguir una mesa y degustar sus extraordinarios platos.

Hablamos de Los Martínez que, durante 55 años (desde 1969), ha ofrecido hasta el pasado 27 de diciembre una cocina sencilla y de calidad a miles de personas que se han convertido con el tiempo en algo más que clientes.

Pedro Martínez ha vivido esos once lustros a pie de mesa ya que apenas era un crío cuando empezó a echar una mano: "mi padre abrió un bar en el 69 porque en Tinajeros había un casino y lo cerraron. A él le encantaba echar su partida y no vio mejor manera de seguir haciéndolo que poniendo su propio bar. Un año después de aquello, la gente empezó a conocer aquellos platos de nuestras propias comidas y el local tuvo que crecer hacia donde teníamos la carnicería".

Foto APEHT Los Martínez

Pedro, que se emociona al hablar de sus padres que impulsaron este proyecto, explica para COPE Albacete que el motivo del cierre el pasado 27 de diciembre no es otro que la ausencia de relevo generacional: "nuestros hijos han terminado sus estudios y ya trabajan en otros ámbitos, así que, aunque yo podría seguir algún tiempo más, pensamos que había llegado el momento de disfrutar la vida desde fuera de la hostelería", Sobre ese mundo que tanto les ha dado, Pedro Martínez indica que "te tiene que gustar como a nosotros nos ha gustado, aun sabiendo que habrá muchas cosas a las que tendrás que renunciar, empezando por lo que significa trabajar cuando otros disfrutan".

EL DÍA QUE ÁNGEL NIETO SE QUEDÓ SIN MESA

Este integrante de la gran familia Martínez, recuerda los tiempos en los que el Circuito de Velocidad tenia pruebas internacionales y tenían que duplicar turnos de comida para poder atender a los miembros de los equipos de todo el mundo que a Tinajeros se desplazaban para comer.

En este mundo, Pedro recuerda un día que no pudo darle una mesa al grandísimo campeón (12+1) Ángel Nieto no pudo darle de comer porque llegó sin reserva: "le dije que sintiéndolo mucho no podíamos atenderlos. Algún cliente nos dijo que cómo hacíamos eso, pero la respuesta estaba clara, si yo le daba la mesa a Ángel Nieto, quitándosela a un cliente, cómo se sentiría esta persona cuando viniera...".

Así han sido en Los Martínez, el lugar que desde Tinajeros elevó la categoría del arroz poniéndole caldo, el bar familiar que con productos sencillos y de calidad nos ha dado de comer a varias generaciones... Mi favorito, el hígado a la plancha con una gotita de limón. Sólo pensarlo y se me saltan las lágrimas.

¡Gracias Familia Martínez!