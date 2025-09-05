Más de 60 carrozas acompañarán a la Virgen de los Llanos en su camino hacia el Recinto Ferial de Albacete

A menos de 48 horas del inicio de la Feria de Albacete, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha visitado las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete (IFAB), donde se ultiman los preparativos de la esperada Cabalgata de apertura. En su intervención, ha subrayado el carácter colectivo, festivo y emocional de este evento que marca el comienzo de “la mejor feria del mundo”.

Durante su visita, el alcalde destacó el esfuerzo de las cerca de 150 asociaciones que han participado en la elaboración de las carrozas, calificando la IFAB como “un lugar de encuentro, de trabajo y de convivencia”. Estas agrupaciones han dedicado semanas de preparación para dar vida a un desfile que recorrerá las calles desde el Parque Abelardo Sánchez hasta la emblemática Puerta de Hierro, acompañando a la Virgen de Los Llanos, patrona de la ciudad.

Este año, la Cabalgata contará con 60 carrozas de distintas modalidades, incluyendo institucionales y municipales, decoradas con carteles de ediciones anteriores. Además, 36 carrozas han sido elaboradas íntegramente por asociaciones locales, todas ellas serán reconocidas con premios por su creatividad y dedicación.

La Cabalgata estará acompañada por charangas, bandas de música y una lluvia de color: se lanzarán más de 140.000 serpentinas y entre 2.000 y 3.000 kilos de confeti. El alcalde expresó su deseo de que “la gente se emocione, lo viva y vibre”, y que Albacete vuelva a ser ejemplo de hospitalidad y celebración.

El acto culminará con un castillo piromusical en la Puerta de Hierros, dando inicio oficial a la Feria. El alcalde agradeció al jurado, al servicio de festejos del Ayuntamiento y a todas las personas implicadas en la organización, destacando que “la Feria es lo que los albaceteños y albaceteñas han querido: una manifestación popular que refleja la identidad, la economía y el futuro de nuestra ciudad”.