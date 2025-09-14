Más de 25.000 personas agasajan a la Virgen de los Llanos con sus flores

Autoridades de Albacete en la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Llanos

Con fluidez, miles de personas y mucho calor: Así ha transcurrido la mañana en la Feria de Albacete este domingo 14 de septiembre en el que el protagonismo ha sido para la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Llanos que organiza la Peña El Templete.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido públicamente a esta peñasu impecable labor en la organización de la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Los Llanos, que este año celebra su 37ª edición en colaboración con el Ayuntamiento.

Durante su intervención, tras asistir a la Misa Manchega celebrada en la Catedral de Albacete y amenizada por el Grupo Danzas Magisterio, el alcalde ha destacado el papel fundamental de esta cita en la conservación de las tradiciones locales y en el fortalecimiento del sentimiento colectivo. “Es una de las citas más multitudinarias de nuestra Feria”, ha afirmado Serrano, subrayando el profundo cariño y devoción que la ciudadanía profesa a su Patrona.

La ofrenda floral, que ha contado con la participación de más de 25.000 personas pertenecientes a 108 asociaciones y entidades, ha partido desde la Catedral en dirección al Recinto Ferial, donde se encuentra la Capilla de la Virgen. El recorrido ha estado acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, el Grupo Danzas Magisterio, el Grupo de Coros y Danzas San Pablo y la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra.

El alcalde ha estado acompañado por concejales del Equipo de Gobierno, miembros de la Corporación Municipal, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el delegado provincial de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, entre otras autoridades.

Manuel Serrano ha agradecido a todos los colectivos implicados su colaboración y compromiso, que han contribuido al éxito de una jornada en la que la Virgen de Los Llanos vuelve a ocupar un lugar central en el corazón de la Feria.

Un año más, el arte efímero se ha hecho presente en la Feria con la tradicional Alfombra de Serrín, elaborada por un grupo de alfombristas de Elche de la Sierra en honor a la Virgen de los Llanos, patrona de la ciudad.

Durante la madrugada del 14 de septiembre, nueve miembros de la Asociación Amigos de las Alfombras del Corpus trabajaron intensamente desde la 1:30 hasta las 8:30 horas para confeccionar una alfombra de temática floral compuesta por doce pétalos dispuestos alrededor de un círculo central. Cada pétalo incorpora distintos tipos de flores y colores —verde, amarillo, naranja y morado— que representan la flora autóctona de la Sierra del Segura. El color morado, en sus distintas tonalidades, predomina en el diseño, y los pétalos están delimitados por viruta del mismo tono.

Esta alfombra constituye la ofrenda floral que realiza la asociación en nombre de todos los elcheños, sumándose a los miles de albaceteños que también depositan flores ante la imagen de la Virgen. El acto, organizado por la peña El Templete, culmina con la llegada de la patrona a su capilla en el Recinto Ferial, momento en el que las danzas tradicionales comienzan a borrar lentamente la alfombra, simbolizando la fugacidad del arte efímero.

La Asociación Amigos de las Alfombras del Corpus lleva más de una década participando en este emotivo evento, reafirmando su compromiso con las tradiciones populares y el arte como expresión de devoción. “Es un orgullo poder poner nuestro granito de serrín en este acto que une a toda la provincia de Albacete”, han declarado sus integrantes.

Un homenaje visual que, aunque efímero, permanece imborrable en el corazón de quienes lo contemplan.