El espacio que deja 'Luciano' será una churrería en el paseo de la Feria

A quince días para la apertura de la Feria de Albacete 2022, el paseo y el Recinto comienzan a llenarse de camiones y de movimiento.

Lo hemos comprobado este martes en el que varios operarios terminaban de adoquinar la zona que hasta ahora ocupaba la Chocolatería Luciano, junto a los Jardinillos, y que hace algo más de un mes fuera demolido debido a su mal estado.

En conversación con el concejal de Feria, Cultura y Asuntos Taurinos, Vicente Casañ, este nos ha confirmado que el espacio será ocupado en Feria con otra churrería, aunque en este caso en una instalación 'no permanente', por lo que no habrá cambio en el destino de este lugar, aunque con la anterior denominación, ya hacía años que no se ocupaba.

Casañ también nos ha ofrecido más novedades de esta edición del 'reencuentro' como que se mejorará la ubicación de algunas atracciones para facilitar las entradas y salidas del paseo y los ejidos, o que la Caseta ya está adecentada para sus conciertos, o de la Cabalgata de apertura, que ya tiene acreditadas a las asociaciones que participarán.

De todas formas, si tu intención es salir en la tarde del 7 de septiembre ataviado con tu traje manchego, aún puedes hacerlo, aunque tendrá que ser detrás de la carroza de la Virgen de los Llanos. Por delante, ya se han acreditado las asociaciones, dos por carroza y con cuarenta personas acreditadas como máximo por asociación para el desfile.

Y sobre posibles arcos vacíos en el interior del Recinto Ferial, o que no han encontrado empresa de hostelería o adjudicatario para un negocio, Casañ ha comentado a COPE que será un número casi insignificante y que obedece más al proceso de adjudicación que a la falta de interés: "hay veces que a un buen arco se presentan varias empresas y que al adjudicarlo a una de ellas, hay que ir a una segunda adjudicación para el siguiente espacio que inicialmente pudo quedar vacío".