El periodista Javier Hurtado pregonará la Feria Taurina de Albacete 2022 el próximo 5 de septiembre.

El Ayuntamiento de Albacete ha propuesto al periodista y crítico taurino, miembro del equipo de redacción de uno de los programas más veteranos y referente de la información taurina en el mundo, el espacio informativo semanal de Televisión Española ‘Tendido Cero’, que sea el encargado de pregonar nuestra Feria Taurina, ofrecimiento que ha aceptado.

El alcalde, Emilio Sáez, ha agradecido a Javier Hurtado que pregone las bondades de la Feria Taurina de Albacete, “considerada entre las mejores del país” y que en este 2022 recobra la normalidad, tras un año en blanco y otro en que todavía la Covid-19 exigía restricciones de aforo.

Javier Hurtado no se ha conformado con ser un mero espectador, sino que le ha gustado ser un estudioso de la historia de la tauromaquia, “conocimientos con los que a buen seguro construirá un magnífico pregón para la Feria de Albacete”, ha valorado el vicealcalde y concejal de Cultura y Asuntos Taurinos, Vicente Casañ.

Javier Hurtado, nacido en tierras palentinas, se licenció en Ciencias de la Información, especialidad de Periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid, “en la facultad aprendí la teoría, pero donde de verdad me fragüé como periodista fue con el desaparecido periodista y escritor Manuel Leguineche”, confiesa. Con el reconocido reportero trabajó en las agencias de noticias que éste dirigió y fundó, primero Colpisa y después Fax Press, y entre ambas Cover Press y Lead.

“Fue Manu Leguineche sabedor de mi afición taurina quien me propuso que me hiciera cargo de la sección de información taurina en FaxPress. La Agencia daba servicio a 52 periódicos y otros medios institucionales, y no enviaba a sus asociados noticias del ‘planeta de los toros’ que otras agencias, como EFE, por ejemplo, sí ofrecían”, rememora Javier Hurtado al explicar cómo se adentró en la especialidad de la información taurina.

Y así fue como en el año 1989 le llegó la propuesta de colaborar con ‘Tendido Cero’, uno de los programas más longevos de Televisión Española, al que Javier Hurtado sigue vinculado.

Vendrían también colaboraciones con otros espacios taurinos, como ‘Clarín’, programa de RNE donde Javier Hurtado intervino durante más de una década; así como con otros medios, sobre todo televisión y radio, del continente americano, pues cuando finalizaba la temporada taurina en España, su presencia era habitual retransmitiendo corridas en Ecuador, Venezuela, Perú o Méjico, “durante 16 años cubrí la feria de Quito, hasta que dejó de celebrarse”, desliza.

Debe su afición taurina y sobre todo a su madre y a su abuela paterna, dos buenas aficionadas a los toros, que desde niño le inocularon el gusto por la tauromaquia, “aún recuerdo que, en los años del bachillerato, siempre que regresaba a Palencia de vacaciones, me gustaba correr los encierros por los pueblos de la provincia y asistir a alguna corrida en las plazas de Valladolid, Palencia y Burgos. Me es grato también recordar la atracción que despertó en mí el toreo de Rafael de Paula, único torero al que, estando en activo, seguí siempre que pude”.

Como reportero taurino, Hurtado ha tenido ocasión de visitar y conocer todas las fincas ganaderas de la provincia de Albacete, a cuya Feria Taurina le vincula su afición taurina y grandes amistades, y de la que refiere alguna que otra anécdota. “Hace unos años, en una conversación que mantuvo con Guillermo Cannon, presidente del Club Taurino de Chicago, me pidió consejo acerca de a qué Feria Taurina podrían asistir los miembros del Club, más allá de Sevilla, Madrid o Pamplona, le sugerí Albacete y al año siguiente una delegación de 15 personas vino a disfrutar de la Feria Taurina desde el primer al último día”, relata.