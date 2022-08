What's Up?: el gran homenaje al Teatro Chino llega a Albacete

Faltaban dos días para empezar la Feria y aquel teatro portátil aún era un esqueleto. La misma noche del 7 de septiembre se ultimaban las luces y resto de preparativos. El día 8, aquella gran carpa en cuyo interior cabían unas 1.000 personas, los grandes luminosos de la puerta y los carteles que anunciaban a Fernando Esteso, a Andrés Pajares, Arévalo, Bigote Arrocet o a Fedra Lorente ya estaban colocados. Así era el Teatro Chino (el de Antonio Encimas) que yo recuerdo en los 80, una década que a la postre sería la de la decadencia de esta fórmula que desde los años 40 había sido mágica y muy productiva.

A ese teatro circo chino, al de carpa ambulante, al de Antonio Encinas, al de Manolita Chen, al Lido o al Argentino rinde homenaje What’s Up?, el espectáculo que Telón Producciones pone en escena en el Teatro Circo del 8 al 17 de septiembre.

Para la ocasión, quién mejor que el albaceteño Juanma Cifuentes, que ha sido el encargado de escribir y dirigir este tributo a las variedades “en las que encontrábamos circo, copla o humor”.





Para argumentar que este homenaje se hiciera desde Albacete, se estrenara también en Albacete y con gente de aquí, el propio Cifuentes nos recuerda que en el documental que sobre la vida de Manolita Chen se ha realizado -muy bueno por cierto- “aparece Fernando Esteso diciendo que Albacete era conocida como ‘la Salvaora’, esa feria que cuando la temporada no había ido bien hacía que te recuperaras porque esta ciudad se volcaba con el Teatro Chino. Se llegaban a hacer -comenta el actor y director- hasta cinco pases al día, aunque el récord lo tenían en Sevilla con siete pases”. Añade Juanma que a partir de ahí “el Ayuntamiento, el Teatro Circo y nosotros nos hemos embarcado en esta locura maravillosa ya que sentíamos que era oportuno homenajear a este teatro ambulante que fue tan representativo en esta ciudad”.





Sobre lo que el autor ha querido plasmar en este What’s Up, él mismo nos indica que “hay una mezcla entre lo que se veía hace cuarenta o cincuenta años y lo que se hace ahora. No podíamos -sostiene- hacer exactamente lo mismo que veían nuestros padres porque si no sólo nos dirigiríamos a esa generación y nosotros queremos que sea para todos”.

Moulin Rouge 'a la albaceteña'

“En realidad -comenta- lo que yo he escrito es un musical en donde se desarrolla la vida de aquella gente con problemas comunes como la SGAE que no les permitía cantar algunas canciones, la censura que se personaba en el espectáculo por si se veía algo de más… o la madre de la artista, que siempre ha sido una referencia para este tipo de teatro… En realidad, creo que hemos hecho un Moulin Rouge a la albaceteña, con músicas conocidas y del recuerdo pero transformadas”.

Las entradas (15/25€) para este espectáculo programado entre el 8 y el 17 de septiembre en el Teatro Circo en globalentradas.es