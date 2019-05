Almansa elige entre dos formas de entender la ciudad

Javier Sánchez Roselló, alcalde desde noviembre tras la marcha de Paco Núñez a Toledo, es el número uno del Partido Popular a las Municipales del domingo en la ciudad de Almansa. Su aval como alcalde puede ser breve, pero este abogado de poco más de cuarenta años, ha tenido importantes responsabildades en el consistorio almanseño.

Sánchez Roselló no esconde el orgullo de haber trabajado para Núñez, cuya herencia es patente en Almansa: "yo quizá sea menos enérgico en las afirmaciones que Paco pero me gusta estar mucho en la calle con la gente, sea cual sea su color político y alcalde de todos los almanseños, me voten o no, teniendo abierto mi despacho para todos".

Sobre el proyecto de ciudad, el actual alcalde defiende que son necesarios otros cuatro años más para que Almansa siga notando el plan Almansa Impulsa que, con fondos europeos, va a permitir que la ciudad crezca con parques, con un nuevo conservatorio, o el Castillo al que le falta ahora un museo".

Candidato PSOE

Enfrente, la alternativa es la de Pablo Sánchez, un periodista diez años mayor que el actual alcalde, que cree que su momento en la política ha llegado y que Almansa merece ahora mismo una regeneración tanto de la vida pública, de la clase politica y también del modelo de ciudad que se propone desde el Ayuntamiento.

Sánchez nos ha contado, por ejemplo, que no creen en la modificación del Plan de Ordenación Urbana que propone en actual equipo de gobierno, ya que Almansa tiene aún 1.600 viviendas por ocupar y hay que promover medidas como ayudas a la rehabilitación y la reforma para darle vida a una ciudad habitable y cómoda.

El candidato del PSOE también promueve una reducción importante en el número de cargos y el volumen de gasto de los mismos. Dice que en la actualidad se gastan medio millón de euros en este capítulo y que cuando gobernaba el PSOE no llegaba a 150.000.

Por último Sánchez nos ha dicho que espera que la tendencia del voto de las últimas elecciones, las Generales, se mantenga ya que el Almansa el triunfo del PSOE fue aplastante.