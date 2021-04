De Reyma a Gestión Espectáculos Toledo

“¿Y esa empresa, quién es?”. La pregunta era la más pronunciada a través de las redes sociales, mensajería instantánea y en los mentideros taurinos de nuestro querido Albacete tanto al finalizar el anterior proceso de licitación en 2020, con Reyma Taurino como única licitante y que acabó como acabó, con un concurso desierto por no tener la empresa la solvencia económica requerida, mientras que a 6 de abril, tras la primicia dada por COPE Albacete que únicamente figura una oferta en la plataforma de contratación, la cuestión vuelve a estar sobre la mesa: ¿quién compone esa empresa?

Pues bien, Gestión Espectáculos Toledo ya ha formado en anteriores ocasiones una UTE con Toros Pal Toreo, cuyo titular es Manuel Amador, para licitar por otros cosos, por lo que todo apunta a que los dos han presentado su candidatura para gestionar el coso de la calle Feria junto a Simón Casas. Todo esto quedará aclarado cuando el 7 de abril se vea en la Mesa de Contratación la apertura y calificación presentada por la citada empresa, donde se constatará la modalidad que han empleado para presentarse, entre otras cuestiones.

Ahora bien, como reza el dicho de que la mujer del César no sólo tiene que ser buena, también tiene que aparentarlo, chirría que en la oferta figure Gestión Espectáculos Toledo cuando podría haberse empleado el nombre de Amador, del propio Casas, o de ambos con una nueva denominación. Esto no quita para que luego realicen una labor magnífica gestionando nuestra plaza y todo lo que le rodea, que es lo que todos queremos para poner fin de una vez por todas a este vodevil taurino desde hace más de año y medio. Siempre es mejor entrar con buen pie y no con el paso cambiado, más que nada por aquello de evitar suspicacias, dimes, diretes y demás.

En resumen, un pliego sin atractivo, poco atrayente y continuista con una errónea política taurina, se ha traducido en una única oferta, que ha llegado sobre la bocina, y que ha evitado que el concurso de adjudicación quede nuevamente sin nadie que se presentase, lo que hubiese sido una auténtica catástrofe para la plaza, la afición y la ciudad. Por eso, con este quite, Gestión Espectáculos Taurinos, Amador y Casas, salvan a Casañ y Sáez de la cogida del toro de nombre “Desierto”. Al menos, de momento, El festejo aún debe continuar.