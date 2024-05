Jesús Moreno ya cuenta los días para volver a torear

Después de muchas semanas con un único pensamiento en la cabeza: ofrecer una buena tarde y triunfar en la primera plaza de toros del mundo, el novillero albaceteño Jesús Moreno ha vivido la parte más amarga de la profesión, la de una cogida grave.

Ocurrió este miércoles, 1 de mayo, con cerca de 15.000 personas en los tendidos. Jesús se fue hacia la puerta de toriles para recibir a portagayola a su primer enemigo. El astado de la ganadería de Aurelio Hernando titubeó ante el capote del novillero albaceteño y le embistió con suma violencia provocándole una cornada "en tercio superior cara posterior del muslo izquierdo, de dos trayectorias, una descendente de 30 cm que alcanza hueco poplíteo y otra hacia la cara anterior de 20 cm que contusiona nervio ciático y alcanza fémur”. Eso decía el parte médico del equipo que atendió en el quirófano de la propia plaza, donde Jesús fue conducido con celeridad por su cuadrilla y donde fue intervenido por el genio de la cirugía taurina, Máximo García Padrós.

Tras una noche dura, la del miércoles, y un día muy largo, este jueves, Jesús ya se encontraba más tranquilo esta mañana e incluso ha dado sus primeros pasos en la habitación del Centro Hospitalario La Fraternidad en el que se encuentra.

COPE Albacete ha hablado con él y ya nos ha transmitido sus ganas "de que me den el alta y de volver cuanto antes a la vida normal". Ni que decir tiene que esa vida normal incluye lo de volver a los ruedos cuanto antes: "el doctor me ha dicho que hay que tener paciencia pero yo ya le he dicho que el 18 de mayo tengo una novillada y quiero torear... Me ha mirado raro, pero supongo que estará acostumbrado a que todos los toreros le digan lo mismo. Supongo -añade- que hace más el que quiere que el que puede...".

Sobre lo sucedido el miércoles, Jesús Moreno tiene claro que "si hay algo que decir es que yo no vine a Madrid a pasearme. Vine a jugármela dispuesto a todo pero por desgracia ha pasado lo que no quería. El toreo es lo que tiene y hay que asumirlo".

A pesar de estar viviendo las horas más amargas de la profesión, Jesús también se ha dado cuenta de la cantidad de personas que le tienen cariño y que no han dejado de preguntar por él, llamar o mandarle mensajes que aún no ha tenido tiempo de contestar: "me siento afortunado por tal cantidad de mensajes y cariño y les doy las gracias a todas las personas que se han preocupado por mi estado de salud".

Y preguntado por una próxima vuelta a Las Ventas para terminar lo que casi ni empezó el pasado 1 de mayo, Moreno nos ha confirmado que ya ha habido contactos con su representante y que, aún sin fecha, esa oportunidad parece que se repetirá próximamente.