Seve Felipe: "Sin ser el mejor, he conseguido todos los objetivos que me he propuesto"

Severino Felipe cumplirá en agosto 50 años, una edad perfecta para mirar atrás y observar el camino andado... En el caso de Seve, el camino es muy largo, a razón de 4.800 killómetros por año que es la distancia que recorre con esas privilegiadas piernas suyas, aunque gracias a esas distancias, a su exigencia y sacrificios, y a una gran salud física y mental, puede que su palmarés sea el mejor que un atleta de Albacete pueda ofrecer.

Subcampeón de España de 50 kilómetros, Campeón del Mundo Master de esta distancia, Bronce Absoluto en el Campeonato de España de Maratón (San Sebastián 2014), internacional absoluto con España, triunfos y medallas en carreras nacionales e internacionales... y así hasta completar casi un museo de trofeos y medallas, aunque en la entrevista que ilustra este reportaje Seve explica que "las medallas acaban en un cajón, pero reconocimientos como este se llevan en el corazón y te acompañan toda la vida".

EMBAJADOR AQUADEUS

Si los reconocimientos y méritos deportivos son muchos, los personales no son menos y eso es algo que han sabido ver distintas firmas que cuentan con Seve para sus proyectos. Lo hizo hace unos días grupo Marmo con el nuevo Volvo EX90 y casi el mismo día conocimos que Aquadeus ha elegido a Seve como entrenador y embajador del nuevo Reto Aquadeus, el proyecto que consiguió que 25 personas prepararan y terminaran el Medio Maratón de Albacete 2024 y que vuelve en este 2025.

" data-width="500">

Precisamente, Maxi López, responsable de márketing de Aquadeus, nos ha explicado que "tras el éxito de la primera edición, era lógico que nos lanzáramos a una segunda porque entendemos que los valores de esta iniciativas, que tienen que ver con una vida saludable están en consonancia con los valores de Aquadeus". La convocatoria de candidatos también está siendo un éxito pues quedan aún días para apuntarse al Reto Aquadeus y son más de 250 las personas que ya han formalizado la preinscripción en la web Mojate con Aquadeus .

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

Según reconce Maxi, para la firma del Grupo Fuertes "es un privilegio total contar con Severino en esta edición. Él comparte valores también con nosotros y se incorpora como entrenador y embajador".

Disfrutar con lo que se hace

Seve sale cada día de casa para entrenar para él mismo o para dirigir los destinos de otros atletas pues es entrenador nacional y en cada cosa que hace pone el alma porque disfruta: "practico un deporte que, lejos de ser un sacrificio practicarlo, es un placer. Eso vale también para la vida, pero en el deporte en concreto yo no creo en supermanes y supersacrificios para alcanzar los objetivos. Hay que disfrutar de lo que se hace, porque si no lo disfrutas te cansas y lo dejas. De ahí que me guste el formato del Reto Aquadeus, que busca un objetivo pero a través de la salud y del disfrute",