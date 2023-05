¿Será necesario volver a licitar el contrato de cambio de iluminación del Carlos Belmonte?

Esta mañana ha pasado por los micrófonos de COPE el alcalde y candidato a la alcaldía por el PSOE, Emilio Sáez, que, durante veinte minutos de emisión, ha respondido a las preguntas de los redactores de esta casa. Entre ellas ha habido una sobre el videomarcador alquilado que el sábado -si no pasa nada- podrá verse en el encuentro Albacete Balompié-Mirandés. La respuesta de Sáez ha sido la que puedes escuchar en el audio de esta noticia y que a continuación transcribimos:

"El del sábado será un videomarcador que en estos momentos es un contrato de alquiler, pero no descartamos que ese videomarcador ya que se instala, pueda quedarse".

"La cuestión es la siguiente: El contrato de las luces de Navidad, que además ha generado que vengan 450.000 personas y que ayer mismo se presentaba el edificio Legorburo y los propietarios del edificio Legorburo, los representantes, decían que las grandes compañías se habían fijado en Albacete desde la Navidad por cómo había gestionado el Ayuntamiento la Navidad... El Partido Popular decía que aquí había habido una contratación irregular... Aquí no ha habido ninguna ilegalidad en la contratación de las luces de Navidad pero ¿qué pasa? que hay que correr cuando tienes la oportunidad de hacer un proyecto".

"Si ahora hago el contrato del videomarcador y resulta que tienes que hacer una licitación, contratación, adjudicación y la empresa que se presenta es una empresa pantalla por decirlo de alguna manera que ha bajado un millón de euros el precio del videomarcador y cuando ha firmado el contrato, después viene diciendo que no va a hacer el contrato... por tanto ¿qué ocurre? Tienes un problema estructural y tienes que volver a plantear una nueva licitación en el contrato del videomarcador. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir a las claras que aquí la contratación pública hay que hacerla en los tiempos que se marcan. Yo no puedo montar un videomarcador si no ha sido adjudicada y es la empresa la que lo hace; por tanto, hasta que eso no se produce ¿yo qué tengo que hacer? alquilar un videmarcador, que es lo que hemos hecho y creo que no es algo malo, al contrario, vamos a tener videomarcador los próximos tres partidos y una vez que acabe la liga pues veremos a ver cómo queda ese contrato, que probablemente haya que hacer un giro en ese sentido y sacar por lotes la iluminación de los diferentes sectores e instalaciones municipales e incluso, también, ya que vamos a hacer una remodelación integral del Carlos Belmonte, por qué no incorporar ahí toda la parte eléctrica del propio Carlos Belmonte".

¿Cómo está el contrato?

Después de estas declaraciones en COPE, hemos solicitado al Ayuntamiento de Albacete una aclaración sobre la situación del contrato de adjudicación del cambio de iluminación del Belmonte, obteniendo la siguiente respuesta de parte del área de Contratación.

"Estado de situación del contrato de instalaciones de iluminación en los centros deportivos

El contrato está en fase de acta de replanteo. Es decir, que tras ser examinada la documentación aportada por la empresa, tanto técnica como en prevención de riesgos laborales y que avalan la forma y contenido de ejecución del contrato, se firma acta de replanteo positivo.

En base a lo aportado por la empresa y ser insuficiente, se firmó una primera acta negativa.

Lo que se hizo a continuación fue requerir su subsanación a la empresa, dentro del plazo legal establecido.

El plazo para presentar la documentación precisa acaba este jueves 25 de mayo. A partir de ahí, por parte de la dirección facultativa se examinará la documentación y si es correcta, se firmará acta de replanteo favorable.

Ese será el momento en el que, si hay acta de replanteo favorable, se inicien las obras.

En caso de no ser así, y el contrato firmado no pudiera ser ejecutado, tras su denuncia, lo que procede es realizar una nueva licitación. En ese caso, cabría replantearse otro modelo diferente, pudiendo ser licitado por un lado la instalación del marcador y por contrato diferente la iluminación de las instalaciones deportivas".

Volviendo atrás

Recordamos que La Tribuna de Albacete y en concreto el compañero periodista Juan Carrizo, publicó el pasado 1 de febrero esta interesante información sobre la adjudicación del susodicho contrato. Carrizo explicaba en su artículo que la empresa adjudicataria había sido elegida entre siete ofertas, siendo la más baja -por mucho- de todas. "Pujó 1,8 millones de euros -indicaba el periodista- mientras el resto de ofertas rondaban entre los 2,5 millones y los 2,9, prácticamente un millón de euros menos que el resto de licitadores, todos estos datos sin el IVA incluido".

Según había investigado el propio periódico ésta "era una práctica habitual de esta empresa y que por ello había sido excluida de muchas licitaciones, debido a lo que se denomina baja temeraria o baja desproporcionada".