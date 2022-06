Rubén de la Barrera no sigue en el Albacete Balompié

Rubén de la Barrera no será el entrenador del Albacete Balompié la próxima temporada a pesar de haber conseguido el ascenso a Segunda división, incluso a pesar de tener contrato por una temporada más con el club manchego.

Según ha comunicado el club en una nota en su web (qué novedad), ayer mantuvieron una reunión con el entrenador gallego y "tras evaluar la situación presente y futura del equipo" este encuentro concluyó “con la decisión de ambas partes de entender que lo más conveniente sería separar sus caminos y poner fin a la etapa de Rubén de la Barrera”.

El Albacete Balompié y @rubibarrerafdz separan sus caminos.



¡Gracias, Rubén, por esta inolvidable temporada!



???? https://t.co/Z94Ho0S12wpic.twitter.com/SK8u8lLSdJ — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) June 15, 2022





Conocida la noticia, no se para de especular sobre los motivos reales que están detrás de este 'mutuo acuerdo'. Es cierto que en las últimas semanas, antes de las eliminatorias por el ascenso, el club había perdido confianza en el gallego, especialmente en desde que el equipo dejó de ser primero y aunque el objetivo final se ha conseguido, habría pesado más en la decisión final esa desconfianza.

El otro motivo que pudiera haber pesado sería el que el entrenador gallego pudiera tener una oferta que le satisfaga más que la de disfrutar con el Alba en Segunda división ya que en el comunicado del propio técnico se dice que "renunciar al año de contrato...". Y por último, podría haber un poco de todo y hasta 'algo personal', pero esto último es de momento un misterio y mera especulación.

El Albacete Balompié desea a De la Barrera lo mejor en el futuro y deja claro que "queda por tanto en la historia del club".

El técnico, a través de sus redes sociales, también ha hecho público que "La decisión no ha sido nada sencilla, No ha sido fácil para mí dejar un Club en el que no he sido feliz, sino lo siguiente. Pero entiendo que renunciar al año de contrato que me unía al Albacete Balompié era lo mejor para mí y para el propio Albacete Balompié".

Rubén de la Barrera menciona con cariño a su equipo de colaboradores, a los empleados y al vestuario y termina "Este año quedará para siempre en mi recuerdo. Desearé siempre lo mejor al Albacete y su gente. Nunca os olvidaré. ¡Aúpa Alba!".