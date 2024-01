¿A qué juega el Albacete Balompié?

Enero ha sido un mes negro para el Albacete Balompié. Tres partidos y tres derrotas. La dinámica del equipo de Rubén Albés no puede ser más desalentadora ya que a finales de diciembre quedó estancado en los 25 puntos y ahí siguen en el casillero mientras el margen con el descenso a Primera RFEF se estrecha.

Sin llegar a estar muerto, el conjunto albaceteño empieza a dar síntomas muy preocupantes, con errores que se repiten semana tras semana ya sea en defensa, ya sea en la portería o en la falta de efectividad de los de arriba.

Ejemplo claro de lo que decimos es el encuentro de ayer domingo en El Plantío de Burgos donde el Alba cayó por dos goles a uno con un tanto polémico de Curro Díaz, es cierto, pero en una acción en la que Bernabé Barragán se queda con el molde en una salida ante un saque de esquina.

Pero lo más preocupante es que escribo este artículo a las 14:00 horas de un lunes 29 de enero y que a pesar de las tremendas carencias que el equipo tiene y que evidencia toda la temporada, no solo no ficha, sino que no convoca a jugadores como Ros, Datkovic y Pacheco porque quiere encontrarles una salida.

Esta 'propiedad', antes se decía junta directiva, parece no haber escarmentado de lo sucedido en la 20-21 cuando el equipo se fue a Primera RFEF sin remedio y con una plantilla que aseguraba el desastre con gente como Javi Navarro, Liberto Beltrán, Nahuel Arroyo o Emiliano Gómez.

El jueves 1 de febrero, a las 23.59.59 concluye el plazo para idas y venidas de jugadores en el fútbol español. Tiempo hay para que vengan mejores efectivos que los que hay, pero la sensación que tiene la afición, que sigue fiel con su equipo, es que esa 'propiedad' deja pasar el tiempo sin aparente preocupación.

La afición cuenta

En Deportes COPE +, Daniel Fernández, uno de nuestros colaboradores indica que queda clara la "manifiesta incapacidad de los dirigentes del Albacete para gestionar un club de fútbol profesional". Daniel no se corta y añade que Bernabé no es portero para un equipo de Segunda, que "Glauder lo hace todo mal o que Djetei es un flan..." Y así con casi todos los jugadores, mientras que a Rubén Albés "se le ha ido esto de las manos, perdiendo el crédito que tenía y al que se le está poniendo una cara de Xavi que no puede con ella...".

José Antonio Fernández Plaza explica que "cuando nos menean el tronco se nos caen todas las hojas y lo peor de todo no es la risa que damos, sino la dinámica en la que está cayendo el equipo, sobre todo en el aspecto psicológico y que está maniatando a un equipo que hace unos meses nos recordaba al Queso Mecánico". Josean pide explicaciones sobre qué pasó para no traer a Dubasin o qué motivo hay para darle salida a Datkovic, "pero aquí nadie habla...".

Joaquín Garrido, de la peña Pernales Sur, insiste en preguntar qué se está haciendo para solucionar la situación que tenemos; si queda algo en el mercado que nos valga y pide que "no dejemos morir a este equipo, que se haga todo lo posible para que permanezca en el fútbol profesional".

Por último, Jorge Martínez, de Squadra 1940, espera equivocarse pero "empieza a oler muy mal, no por el mal juego, pero sí por la falta de futbolistas y la propiedad no parece decidida a solucionarlo cuando esta plantilla, como se vio en Burgos, ya no da para más".

Y el sábado a las dos de la tarde en el Carlos Belmonte, el Albacete recibe a un renacido Cartagena, que ha ganado los mismos últimos tres partidos que ha perdido el Alba. Un solo punto de diferencia entre ambos cuando hace dos meses los blanquinegros parecían defenestrados y el Albacete vivía tranquilo en mitad de la tabla.