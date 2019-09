Eugeni: "Ramis me hizo crecer como jugador, me dio la regularidad que necesitaba y estoy muy agradecido"

En Cope Albacete hemos hablado con Eugeni Valderrama, jugador de la SD Huesca y ex jugador del Albacete Balompié con el que firmó una temporada mágica, que ha quedado grabada en la historia del club manchego.

Hoy, miércoles 18 de septiembre el Huesca recibe al Albacete esta tarde a las 19:00 horas en el estadio El Alcoraz.

Es un partido especial, guardo muchos amigos allí. Fue una temporada muy bonita la que viví el año pasado, pero seremos rivales los 90 minutos del partido y luego volveremos a ser amigos.

Decías en otra entrevista, que has crecido como jugador en Albacete, que te han enseñado mucho. ¿Con qué momento te quedarías?

Me quedaría en el momento de que nos clasificamos para playoff y creo que ese fue el momento más bonito, luego han habido muchos momentos bonitos durante toda la temporada, que fue una temporada muy buena.

Ramis opina que estás teniendo un papel importante en una plantilla con categoría y con tantos recursos. Piensa también, que has crecido en cuanto a exigencia. Está orgullo de que has dado un paso adelante, necesario para seguir creciendo en el fútbol. Se alegra por ti y en tono de broma, espera que no tengas tu día.

Intentaré dar lo mejor de mí porque soy jugador del Huesca y lucharé por el Huesca pero estoy muy contento de haber estado a sus órdenes. Me hizo crecer como jugador, me dio la regularidad que necesitaba y estoy muy agradecido tanto él como al cuerpo técnico y le daré un abrazo, pero durante los 90 minutos seremos rivales.

¿Te gustaría volver al Albacete BP en el mercado invernal?

Ahora mismo no puedo hablarte de eso. Ahora estoy centrado aquí en Huesca y no puedo saber lo que puede pasar en invierno. Ahora estoy bien aquí, contento y no sé lo que va a pasar.

La afición albaceteña te muestra mucho cariño a través de comentario en las redes sociales, ¿qué sentimiento te produce?

Mucha felicidad, saber que allí tienen un buen recuerdo de mí como yo de ellos. La afición el año pasado siempre nos ayudó, fue el jugador número 12, nos apoyó en todos lo partidos. Guardo un buen recuerdo de ellos y cuando vaya allí espero recibir el cariño que me dan.

¿Si marcas, lo celebrarías?

No sé lo que va a pasar, depende de las circunstancias del partido, pero que lo celebre o no, no significa que les falte el respeto. Al final estoy defendiendo al Huesca, que es mi club y no sé lo que va a pasar. Ojalá que marque, sintiéndolo mucho, pero no sé lo que va a pasar, a lo mejor no lo celebro.

¿Cómo te encuentras en el Huesca?

Bien, me he adaptado bien, en un club importante y en un equipo con potencial y quiero aprovechar todos lo minutos que el míster me dé y a seguir creciendo como jugador.

El Albacete BP, en 5 jornadas suma 3 derrotas y 2 victorias. Ante Girona, gracias a un gol en propia puerta del rival y frente al Dépor, con un tanto de penalti.¿Cómo ves al equipo manchego esta temporada?

Es verdad que el último partido no fue el que seguramente ellos esperaban. Pero creo que el Albacete tiene potencial como para hacer grandes partidos y hacer una gran temporada. Llevamos 5 jornadas y es muy precipitado hablar del año pasado, sabemos que el año pasado fue un gran año pero éste, el Albacete puede hacer otro gran año. Tiene una gran plantilla, la Segunda es muy complicada y no creo que se tenga que alarmar nadie por llevar 5 jornadas y llevar 6 puntos, porque esos 6 puntos son buenos.

¿Crees que la unión del equipo fue la clave la pasada campaña?

El año pasado eramos como una familia dentro del vestuario y fuera. Nos apoyábamos mutuamente entre todos, eso también ayuda. No sé como estará el vestuario este año pero por lo que yo veo y hablo con ellos el vestuario está unido y mientras esté unido todo va a ir bien.