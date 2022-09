Alfonso Serrano: "Es anecdótica la primera posición del Albacete"

El director deportivo del Albacete Balompié, Alfonso Serrano, ha hecho balance esta mañana de la campaña de fichajes cerrada el pasado 1 de septiembre.

Serrano ha comenzado su intervención en la sala de prensa del Carlos Belmonte el trabajo de todo el club en el verano "porque cuando un club asciende, es complicado adaptarse a todas las circunstancias y ahí, desde el director general hasta los empleados han estado a la altura ya que no era fácil".

Calificando el tiempo de altas y bajas de este verano, el director deportivo ha dicho que "estamos muy contentos con el mercado aunque ha sido atípico y que en el tramo final ha venido condicionado por las lesiones de los centrales (Javi Jiménez y Ros). Eso nos ha hecho traer a un jugador como Glauder (Eibar) que puede moverse como central y como lateral. No nos podíamos permitir perder a Momo (Djetei) o a Enzo (Boyomo) y tener un problema".

Según ha reconocido Alfonso Serrano, este cambio en el tramo final propició que "un jugador de arriba por el que se había apostado y que se pretendía traer, finalmente no viniera es Iván Romero".

Sobre el límite presupuestario que ha manejado para confeccionar la plantilla, Serrano ha comentado que "nunca me he quejado de presupuesto, he tenido presupuestos altos y bajos y lo único que hay que hacer es adaptarse a lo que uno tiene".

En la comparecencia, también han salido nombres propios, como el de Andy Kawaya, que no ha tenido opción para salir, al menos interesante dado que su inactividad no le hace tener buenas ofertas; o el de Dani González, del que ha confesado "hubo una ofertra de un club de mucho nivel de Primera división pero no era lo suficientemente interesante y pensamos que Dani con Rubén Albés va a tener mucho crecimiento y nos puede dar mucho". También nos hemos enterado que de los doce fichajes que ha hecho el club entre julio y agosto el más complicado fue el de Higinio Marín, "sobre todo por la negociación con su club de procedencia, pero el chaval dio su palabra y estamos encantados de que esté aquí".

Y sobre la marcha del equipo en primera posición tras cuatro jornadas, Serrano ha indicado que le parece "anecdótico, aunque a todos nos gusta ver la clasificación en el periódico o en el móvil, pero le tengo mucho respeto a la categoría y si le faltamos al respeto y no seguimos la misma línea de trabajo, lo pasaremos mal. Cuando consigamos los 50 puntos, ya hablaremos de otra cosa".