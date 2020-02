Alcaraz: "Las palabras son muy bonitas, pero aquí lo que necesitamos son hechos"

El Albacete Balompié se mide al CD Mirandés este domingo, 16 de febrero a las 12:00 horas en el estadio de Anduva. El conjunto de Miranda de Ebro suma cinco empates en las últimas cinco jornadas en liga y en Copa del Rey sigue su andadura en semifinales, donde junto al Granada son los equipos revelación de la competición copera.

“Respeto y admiro al rival, pero el mensaje que me gustaría que cale en todos, es saber qué nos estamos jugando, pero no para que haya ansiedad sino para que haya determinación, para que realmente focalicemos el objetivo y vayamos a por él, que no se quede en palabras, que sean hechos. Las palabras son muy bonitas, pero aquí lo que necesitamos son hechos”, afirma Lucas Alcaraz.

El entrenador del Albacete añade en cuanto al Mirandés y la carga de partidos, “tenemos que estar preparados para cualquier tipo de encuentro porque los partidos se rompen en una jugada, y no pensar en si han jugado o no han jugado porque si nos centramos en eso empezamos ya ha equivocarnos”.

El Albacete Balompié vive un momento de cambio en el banquillo tras caer en puestos de descenso, donde la cesión de Ramis dio paso a la llegada de Alcaraz. El técnico granadino se enfrenta a su segundo partido al mando del conjunto blanco tras el empate in extremis ante la Ponferradina en el Carlos Belmonte.

Alcaraz, no piensa tanto en el rival como en su propio equipo, “me preocupa el Albacete, que seamos conscientes de la situación en la que estamos para afrontarla con determinación, con energía y para afrontarla intentando solucionarla desde el minuto uno”.

En cuanto al encuentro en sí, de este domingo, “tenemos que atacar e intentar aumentar el número de balones al área, en este partido no es muy recompensable jugar excesivamente directo, porque el juego directo genera muchas transiciones defensivas y es una de las cosas que tenemos que evitar”.

Para esta jornada, Alcaraz no cuenta con Roman Zozulia por sanción, ni con Nico Gorosito, Maikel Mesa y Fran García por lesión, aunque hay algunas dudas en cuanto al estado físico de otros jugadores como Querol, Acuña o Benito .

“En la situación en la que estamos, tenemos que sacar a los jugadores que pensamos que son más competitivos porque la trayectoria, lo han hecho anteriormente, queda en segundo plano. Las cosas no han salido y tenemos que ver quién nos soluciona la papeleta. Voy a ver sin ningún tipo de filtro, lo que pase en el terreno de juego” comenta el entrenador del Albacete.

La convocatoria del Albacete ante el Mirandés está compuesta por 18 jugadores.

Los convocados están citados el sábado a las 7:45 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para desayunar y viajar, a partir de las 8:00 horas, hacia tierras castellano leonesas. El equipo entrenará a las 16:00 horas en Vitoria y después, se hospedará en el Hotel Sercotel Ciudad de Miranda, donde harán noche y desde donde saldrán el domingo por la mañana hacia el estadio de Anduva.

El conjunto manchego no tendrá mucho tiempo para el descanso, ya que el miércoles, 19 de febrero se disputarán los 45 minutos correspondientes a las segunda parte del encuentro Rayo Vallecano - Albacete en el estadio de Vallecas. Recordemos, que el equipo blanco se quedó con 10 antes del descanso por la expulsión de Eddy Silvestre por doble amonestación.

“Ahora mismo solo hay un partido, que se juega el domingo a las 12:00 horas. Cuando termine ese partido pensaremos en el siguiente, pero nosotros no estamos para hacer planes a largo plazo, cuando los planes a medio plazo no los estamos cumpliendo. Primero tenemos que arreglar el corto plazo y luego miraremos un poco el horizonte” concluye Alcaraz.

