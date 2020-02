Las piezas siguen sin encajar

Reparto de puntos en el Carlos Belmonte, en el debut de Lucas Alcaraz en el banquillo blanco. La Ponferradina se adelantó de penalti gracias a Yuri, en el minuto 21 y en el 93, Fuster puso el empate.

El Albacete obtuvo mucho premio tras la mala imagen del equipo, que no ofreció nada durante el tiempo reglamentario y fue en el añadido, cuando Fuster y Acuña, ambos con muchas molestias, salvaron un punto e incluso el conjunto manchego pudo ganar tras un toque de cabeza de Kekovejević, que después tocó Ríos y rozó el palo de la portería de René.

Parece que los problemas del Albacete no estaba en el entrenador, prueba de ello son las carencias en ataque y en defensa, que continúan más evidentes si cabe.

Lucas Alcaraz mantuvo el sistema de juego de Ramis, un 442 con Tomeu bajo palos, en el lateral derecho Benito, como novedad los centrales Sergio Sánchez y Kekojević, lateral izquierdo Fran García, doble pivote Erice y Silvestre, en los costados Ojeda y Jiménez, y en la delantera Zozulia acompañado por Acuña.

Cambio en el eje de la defensa donde Arroyo se quedó en el banquillo y Caro se quedó fuera de la convocatoria, al igual que Susaeta y Barri. Bajas de Gorosito y Mesa.

Pese a la falta de ideas del Albacete, el público no dejó de animar al conjunto manchego con un Carlos Belmonte con una entrada de casi 9000 espectadores. Algo que para Alcaraz fue clave para el empate.

Algo que, no se entendió muy bien fueron los cambios de Alcaraz, que él mismo explicó tras el partido. Respecto al primer cambio en el minuto 35 de juego, con la entrada de Fuster por Jiménez , el técnico del Albacete explicaba en rueda de prensa, “no lo he hecho en mi vida, posiblemente sea más equivocación mía que del jugador, pero yo vi que empezados un tipo de partido, con una serie de jugadores que se estaba dando, pero que a partir del gol entramos en una fase en la que no sabemos cómo solucionar la situación. Yo pienso que el jugador que sale, que no es que sea mejor que el otro, sino que en ese momento es más adecuado, que es el jugador que es capaz de cambiar un poco todo. Además se lo he dicho a Álvaro Jiménez, que me disculpara que nunca lo había hecho. No es porque el chico no tenga actitud o porque esté haciéndolo mal, si el Albacete va el décimo, yo ese cambio lo hago en el descanso porque no lo he hecho en mi vida, pero consideraba que era el momento de darle un poco una vuelta”.

En cuanto al tercer cambio de los laterales, “creo que los problemas del Toro han sido posteriores y estábamos centrando mal siempre y para mí, Diego Caballo es uno de los jugadores que mejor centra de la plantilla. Veía que había dos formas de empatar, una en un balón parado y otra en un centro lateral y estábamos centrando mal siempre y opté por esa opción”, aclaraba Alcaraz.

Para el entrenador del Albacete, el empate se ajustaba a lo que se ha visto y su equipo había mostrado buena imagen en cuanto a predisposición, esfuerzo, implicación, derroche... pero si a la imagen nos referimos a la fluidez, a la generación de ocasiones “lucidez no la hemos tenido, no se puede decir lo contrario” afirmaba Lucas Alcaraz.

El conjunto manchego continúa en la zona de descenso con 29 puntos, a falta de jugar los 45 minutos del Rayo Vallecano - Albacete. Las piezas siguen sin encajar en un Albacete que suma 10 jornadas sin vencer.

La próxima jornada, el Albacete visita al Mirandés con la baja de Zozulia por sanción. El encuentro en el estadio de Anduva el domingo, 16 de febrero a las 12:00 horas. Recordemos que, el conjunto de Miranda de Ebro es uno de los equipos revelación de la temporada, tanto en Liga como en Copa del Rey, donde continúa su andadura con un ex del Albacete, Mickaël Malsa y el cedido esta campaña, Álvaro Peña.

Albacete BP 1 – 1 Ponferradina SD

Tras un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del secretario técnico del Albacete dio comienzo el encuentro de la vigesimoséptima en el Carlos Belmonte.

En los primeros compases, el Albacete buscaba profundidad por fuera con buenos centros. A los 5 minutos, fue anulado un gol de Álvaro Jiménez por un claro fuera de juego de Zozulia. Poco a poco la Ponferradina comenzó a ganar terreno a los locales y los errores del conjunto de Alcaraz hicieron que Kaxe se plantara delante de Tomeu y el meta del Albacete cometió penalti. En el VAR fue revisado en el inicio de la jugada, donde no había fuera de juego. En el minuto 21, Yuri fue el encargado de transformar la pena máxima y sumar en su particular cuenta goleadora, su decimosexto gol de la temporada, frente a los 18 del Albacete, cifra escalofriante de la falta de gol del conjunto manchego . Transcurrida media de partido, Río Reina lo intentó pero su lanzamiento se fue ligeramente desviado y no sorprendió a Tomeu.

En el minuto 35, Alcaraz a la desesperada, realizó el primer cambio del partido viendo que el juego directo con Zozulia y Acuña no le daba resultado. Dio entrada a Fuster por Jiménez, un cambio táctico que el centrocampista del Albacete no se tomó bien. Después, Silvestre tuvo la primera ocasión del partido para los blancos, tras enganchar el balón con su pierna derecha pero el meta René realizó una gran parada.

Tras el descanso, en el minuto 52, con un centro del campo que sigue sin funcionar, Alcaraz volvió a mover el banquillo con la entrada de Karim por Silvestre. En el 64, un remate de cabeza de Trigueros fue desviado por Tomeu por encima del travesaño. Un minuto después, la Ponferradina gozó de otra ocasión gracias a Yuri, que evitó con el pecho el meta del mallorquín. El último cambio de los locales tuvo lugar en el 70, con la entrada de Caballo por Fran, cuando quizás se pensaba más en la entrada de Querol por Acuña, que ya sufría molestias. La Ponferradina se estaba cómoda en el campo y lejos de sentirse amenazada, en el 74 Ivi lo intentó, pero su tiro fue a las manos de Tomeu.