La pasión por el queso, el motor de Quesos Cerrón

En Fuente-Álamo, al sureste de la provincia de Albacete, nacía hace ya 37 años la empresa familiar Cerrón.

Juana García y Juan José Cerdán, jovencísimos entonces, iniciaron un camino que hoy continúan junto a sus tres hijos, siendo en total una treintena de personas las que trabajan, tanto con el ganado, la quesería, las viñas y el vino, además de la venta y la promoción.

Juan José un hombre discreto, plenamente respetuoso con el medio ambiente, y la artesanía que en este caso se convierte en verdaderas joyas para los paladares más exquisitos, bien en quesos o bien en vino.

En el recorrido que durante el último año hemos hecho por las queserías artesanas de la provincia, hemos encontrado verdaderos apasionados por la elaboración del queso, creadores que hemos ido conociendo, todas ellas empresas familiares, de menor tamaño que Cerrón, que estaría ya en el tamaño de una mediana empresa, y que continúa sorprendiendo al conjugar tradición con nuevas creaciones.

El comienzo de la empresa familiar

El inicio fue el queso de cabra artesano, receta de la madre de Juan José, Natividad, pero después la imaginación, la creatividad ha ido creciendo, y se ha extendido también a la elaboración de vino, en la que toda la familia se implica. Se podría decir que la familia Cerdán- García no conoce el aburrimiento, cuando no están elaborando, están vigilantes del proceso desde el cuidado del ganado de raza murciana- granadina, como desde que de las cepas sale el primer brote, y no solo eso, además de la elaboración pasean el nombre de Albacete con sus productos por todas las ferias del mundo, y en las que no pasan desapercibidos por la larga lista de premios y distinciones recibidos en todos estos años.El enoturismo, es otra faceta deCerrón,