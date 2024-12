Revilla anuncia que el PRC votará en abril o mayo a su sucesor

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que la militancia votará "en abril o mayo" de 2025 a la persona que le sucederá como líder del Partido Regionalista de Cantabria, aunque no descarta continuar al frente de la formación hasta las próximas elecciones, si así se lo piden de forma unánime los militantes.

Revilla, que en enero cumplirá 82 años, lo ha adelantado este domingo durante la tradicional comida navideña del PRC, celebrada en el Hotel Milagros Golf de Mogro, donde también se ha referido a la presidenta de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, como una líder "sin capacidad de gestión", que "no es conocida" y que "no tiene carisma".

Durante su discurso, el secretario general de los regionalistas ha admitido que para él "se acaba una etapa" en el PRC, partido que él mismo fundó en 1978. "Todo llega y todo pasa", ha admitido Revilla, quien ha achacado a "razones biológicas" este paso a un lado.

Revilla ha pedido a los militantes que defiendan a su sucesor como lo han hecho con él, "con todas las consecuencias y todos detrás de él".

Además, ha avanzado que va a proponer que los candidatos firmen un documento para "respetar" al resto de aspirantes, para que se vean como "compañeros y no como rivales". "Creo que va a salir bien, pero esta preocupación os la tengo que expresar", ha añadido.

El líder regionalista ha señalado que no va a "apostar" por ninguna candidatura, sino que va a "tutelar" el proceso, y al ganador le brindará su apoyo las "24 horas del día".

"No me gustaría parecerme a los demás partidos, sin egoísmos. Es demoledor ver a una parte de un partido a un lado, y al otro lado otra parte sin hablarse entre ellos", ha subrayado el ex presidente de Cantabria.

PUEDE SER HEGEMÓNICO SIN ÉL

Revilla confía en que el PRC puede "volver a ser hegemónico" en Cantabria, pese a no seguir siendo él el líder. "Tenemos todos los fundamentos para ser un partido importante en la región. Este partido tiene mucha fuerza y no hay ningún partido tan arraigado a Cantabria como el PRC", ha apuntado.

El secretario general del PRC ha avanzado que, por el momento, no entra en sus "esquemas" agotar la legislatura, aunque, si se lo piden los militantes "por unanimidad", se quedará hasta las próximas elecciones.

"El que me suceda tiene que tener el coraje, fuerza, vocación y capacidad de sacrificio que he tenido yo", ha reclamado.

Y ha reivindicado al PRC como el único partido en España que no tiene "ni un solo caso" de condenas por corrupción. "No hay caso en España que haya un partido tan limpio", ha aseverado.

BURUAGA "NO TIENE CARISMA"

Revilla también se ha referido a la jefa del Ejecutivo regional. A su juicio, Sáenz de Buruaga no tiene "capacidad de gestión" y su Gobierno está "muy blandito".

"En los dos años que llevan de legislatura no han hecho nada. Presumía ayer esta señora del premio a Valdecilla, pero cómo va a ser por un año de legislatura", ha dicho.

Revilla cree que no se puede comparar este Gobierno con el que él presidía, ya que, a su juicio, el actual es "muy mediocre".

"La Pasiega, por ejemplo, al principio no la querían, decían que era una obra estéril, y ahora me alegro de que hayan conseguido un pacto con el Gobierno central (para cofinanciar la estación intermodal al 50 por ciento), aunque yo creo que hubiera conseguido el cien por cien de la financiación", ha señalado.

Y ha asegurado que "el 80 por ciento" de las personas que le paran por la calle en España piensan que el presidente de Cantabria es él, porque, ha añadido, "nadie" conoce a la presidenta de Cantabria y "no tiene carisma".

En relación a las declaraciones que hizo ayer la presidenta del Ejecutivo en la comida navideña del PP, donde dijo que los populares "marcan el paso" de Cantabria, Revilla ha replicado que el PRC -que ha suscrito por segunda vez un acuerdo de apoyo a los presupuestos regionales- "sí que está influyendo". "Y nos encanta que cumplan lo que han firmado", ha apostillado.