Los oyentes de COPE Cantabria, protagonistas en el Día Mundial de la Radio: "Me acompaña todo el día"

En el Día Mundial de la Radio, COPE ha querido convertiros a vosotros, los oyentes, en los protagonistas absolutos de este 13 de febrero; porque cada día dais sentido a nuestro maravilloso trabajo y seguís nuestra programación.

De hecho, en el último Estudio General de Medios (EGM) COPE Cantabria es líder de audiencia, con 94.000 oyentes diarios. Esta vez, os hemos querido escuchar a vosotros.

tienen la voz los oyentes de cope cantabria

No se puede dar voz a todos, pero Carmen, Francisco, Maite, Sary y Nekane son los portavoces de todos nuestros oyentes. Carmen, de Nueva Montaña, nos cuenta que escucha "a Carlos Herrera; luego viene Antonio, me encanta el programa que tiene, me río con él. Yo escucho COPE Cantabria, pufff... Ni me acuerdo. Me gusta porque nos tenéis muy bien informados".

COPE Cantabria COPE Cantabria, líder del último EGM con 94.000 oyentes diarios

Francisco, de Rubayo, confiesa que está cada vez más cerca de la radio porque su hijo está estudiando Periodismo. También, que la radio le aporta "compañía e información. Me despierto con Carlos Herrera, a mediodía me encanta escucharos a vosotros porque me interesa saber las cosucas que suceden en la tierra... Me encanta también Expósito y su afilada lengua en "La Linterna".

"va conmigo a todas las habitaciones..."

En el caso de Maite, de Reinosa, afirma que "tengo un transistor en casa que me acompaña a todas las habitaciones. Cuando voy a caminar, como ahora se puede escuchar a través del teléfono móvil, pues también me acompaña. Escucho todo, pero por la noche "El Partidazo" me encanta, sobre todo a mi marido que le gusta mucho el fútbol. No nos perdemos tampoco ninguna retransmisión de los partidos del Racing".

Sary, de Güemes, reconoce que "en la COPE siempre encuentro información; me permite hacer mis tareas domésticas normales, y me entretiene un montón. Los fines de semana tampoco dejo de escuchar a Cristina López Schlichting".

Auriculares sobre un micrófono en un estudio de radio

Por último, fue muy emotiva la intervención de Nekane. Recuerda con cariño que "aprendí a escuchar la radio con mi abuela, la tenía todo el día encendida. La radio me recuerda a eso: Niñez, familia, calor de hogar... Yo sigo manteniendo la misma costumbre de mi abuela y es lo primero que hago según me levanto, encender la radio".

"lo más importante de la voz es la resonancia"

Alfonso Borragán es médico foniatra, y considera que "lo más importante de la voz es la resonancia; es el sonido, lo que oyes y dices... ¡oh, qué voz, qué bonita! Pero sobre todo es que, como se está moviendo algo en la garganta, todo ese movimiento es el que transmite al que me está escuchando. Y eso es maravilloso porque se produce una comunicación tremenda".

Alfonso Borragán, médico foniatra

Pero para tener una buena voz, sobre todo si te dedicas a la radio, es vital seguir unas pautas y cuidados, y no caer en malos hábitos: "El factor más importante que tienen las cuerdas vocales cuando funcionan mal son las inflamaciones. El tabaco, o estar en casa o en bares con gente que fuma, influye negativamente. Hay otros factores, como el reflujo; los problemas de estómago, nos sube ácido a la garganta y la quema. Y los problemas nasales, que baja el moco y también la quema. Incluso problemas de intestino... Por eso cuando estamos roncos, lo primero que hay que hacer es saber dónde tenemos la inflamación, para bajarla".