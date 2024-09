Las obras de la protonterapia en Valdecilla comenzarán el 15 de octubre

Las obras para poner en marcha la unidad de protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla comenzarán a mediados del próximo mes de octubre, tras formalizarse el contrato adjudicado por más de 19,5 millones de euros a Vías y Construcciones.

La obra tiene un plazo de 24 meses,puesto que la adjudicataria lo había reducido en dos meses, y será "compleja y delicada" porque se tiene que compaginar con la actividad hospitalaria. Además, requiere una gran excavación para bajar a un nivel algo inferior al de la planta -4 del centro hospitalario, tal y como ha explicado este jueves el consejero de Salud, César Pascual.

Ha destacado que el lugar donde se va a ubicar esta unidad "no es un sitio fácil", pues exige maquinaria, camiones, movimiento de tierras y que "hay que planificar muy bien". En concreto, se instalará en la "especie de rotonda" o "plaza" entre el Edificio de las Tres Torres, la capilla y la Facultad de Enfermería.

De hecho, el consejero ha reconocido que él "no la hubiera puesto ahí", sino que hubiera buscado alternativas "más cómodas" en lo referido a la ejecución de la obra, aunque eso no quiere decir que la ubicación elegida no sea "idónea. Para nada", ha apostillado, recordando que fue una decisión técnica.

Así, ya se ha creado un grupo específico de planificación para que los trabajos afecten "lo menos posible" a la actividad del hospital. La obra incluye tanto la instalación del propio equipo de protonterapia como todos los sistemas tecnológicos anexos a su funcionamiento: sala de simulación, consultas, laboratorio, sistemas de prueba y despachos.

El aparato se colocará en cuanto esté finalizado el búnker y empezará con las pruebas pertinentes y los permisos necesarios del Consejo Superior de Energía Nuclear, antes de rematar el resto de anejos, como una zona ajardinada. "Aunque, en este momento es imposible anticipar un recorte de esas fechas, cabe la posibilidad de ir adelantando plazos", ha indicado el consejero.

Las obras para la instalación de la protonterapia en Valdecilla, van a ser difíciles

no será la primera en funcionar

Además, ha dicho que de las comunidades que tienen proyectadas sus respectivas unidades de protonterapia la única que podrá tenerla antes que Cantabria es Galicia, aunque "no es una carrera".

"Cantabria no quiere ser la primera, sino la mejor". "No se trata de una competición por ser los primeros, sino de apostar por un proyecto innovador, que aproveche todo el potencial de la protonterapia, y que nos haga diferentes al resto".Se trata de la técnica radioterápica más avanzada y segura para tratar determinados tipos de cáncer y está orientada básicamente a niños al ser menos lesiva en el tratamiento de tumores infantiles.