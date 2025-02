North Soul, la empresa cántabra que navega con alma por la Bahía de Santander

Surcar las aguas de la Bahía de Santander con la brisa marina y el sonido de las olas es una experiencia que cada vez más personas buscan disfrutar. Para Jorge Manzanares y Mario Romanillo, fundadores de North Soul, no es solo un negocio, sino un sueño cumplido que nació del amor por el mar y el deseo de compartirlo con los demás. Desde 2020, esta empresa de paseos en barco ha ofrecido una manera diferente de descubrir la costa cántabra, apostando por la cercanía y la personalización.

De Australia a Cantabria: el origen de un sueño

La idea de North Soul no surgió de la noche a la mañana. Jorge, uno de sus fundadores, tenía claro desde hacía años que quería emprender en el mundo náutico, pero fue en Australia donde tuvo la revelación definitiva. "Allí todo el mundo ve ese país como un paraíso, pero me di cuenta de que en Santander tenemos algo igual de especial. Decidí que quería enseñar a la gente de fuera lo que yo he vivido desde pequeño", recuerda.

Por su parte, Mario llegó al proyecto desde otra perspectiva, la del buceo. "Mi vínculo con el mar venía de debajo del agua", explica. Sin embargo, la amistad con Jorge y la posibilidad de aportar su experiencia al negocio lo convencieron para sumarse al equipo. "Vimos que podíamos colaborar y hacerlo crecer juntos", señala.

Un servicio exclusivo y personalizado

Lo que hace especial a North Soul es su apuesta por una experiencia más íntima y cercana. "Hay otras empresas que ofrecen paseos en barco, pero con mayor capacidad y de forma más impersonal", explica Jorge. En cambio, en North Soul los grupos son reducidos, lo que permite que el trato con los clientes sea mucho más directo.

"No es un tour serio o rígido, queremos que la gente disfrute y se sienta como en casa. A lo largo del verano conocemos a muchísima gente y es un placer crear ese vínculo con quienes se suben a bordo", destaca Mario.

Ofrecen rutas privadas, despedidas, celebraciones, excursiones a la Ría de Cubas o incluso paseos durante regatas, adaptándose siempre a las necesidades de los clientes.

Navegar hacia el futuro: nuevo barco y más proyectos

North Soul no deja de crecer. Este año, la empresa ha dado un paso más con la incorporación de un nuevo barco, diseñado y preparado para ofrecer un servicio aún más cómodo y completo. "Se nos estaba quedando pequeño el anterior y decidimos dar el salto", comenta Mario.

La embarcación, con capacidad para 12 personas, ha sido equipada con mejoras en la distribución de los asientos y un equipo de sonido de alta calidad. Además, este año han decidido mantener la actividad durante todo el año, algo que hasta ahora no habían hecho. "Este invierno el barco estará en el agua todo el año para trabajar cuando se pueda", explican.

El mejor momento del día para navegar

Si hay un instante perfecto para descubrir la bahía, Jorge lo tiene claro: "Por las mañanas. La luz es especial, el ambiente es más tranquilo y no hay tráfico de barcos".

Conocer la Bahía de Santander con North Soul es una forma única de conectar con el mar y disfrutar de Cantabria desde otra perspectiva. La empresa sigue creciendo y ya piensa en ampliar servicios y rutas en el futuro. "Siempre que podamos y manteniendo la esencia de lo que hemos creado, seguiremos navegando", concluyen.

Para quienes quieran vivir la experiencia, pueden encontrarlos en Puerto Chico durante el verano o contactar a través de sus redes sociales y página web. "Somos gente maja y queremos que la comunidad siga creciendo", aseguran.