Luto en la política de Cantabria: Fallece en accidente de moto Agustín Ibáñez, delegado del Gobierno entre 2004 y 2011

La política de Cantabria ha recibido un duro golpe esta mañana de sábado, cuando la Delegación del Gobierno en Cantabria informaba a primera hora del fallecimiento de Agustín Ibáñez Ramos, el que fuera delegado del Gobierno en la región entre 2004 y 2011.

Fue durante las dos primeras legislaturas de Miguel Ángel Revilla como Presidente de Cantabria en coalición con el PSOE, siendo la socialista Dolores Gorostiaga la vicepresidenta. Fue nombrado por el Ejecutivo nacional que presidía José Luis Rodríguez Zapatero.

Uno de los primeros en mostrar su pesar y transmitir sus condolencias públicamente a través de las redes sociales ha sido el actual delegado del Gobierno, Pedro Casares.

"Ha fallecido Agustín Ibáñez, delegado del Gobierno de 2004 a 2011 y compañero entrañable del @PSOECantabria. Quienes le conocimos siempre vimos en él ese ejemplo de sensatez, solvencia, sentido de Estado y responsabilidad con #Cantabria y su gente. Un hombre justo y bueno. DEP."

Así se despedía Casares de Ibáñez, que siempre mostró discreción y una educación exquisita en todas sus intervenciones públicas durante su etapa como delegado del Gobierno.

Ejemplo de sensatez, solvencia, sentido de Estado y responsabilidad con Cantabria y su gente" Pedro Casares delegado del Gobierno en Cantabria

el accidente

Según la información de la Delegación del Gobierno en Cantabria, el accidente de Ibáñez, de 72 años y natural de Santoña, se produjo sobre las 20:15 horas del viernes 12 de septiembre, al salirse de la vía la moto que conducía.

Este siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Mamés de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente, se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.

No hubo más implicados en el siniestro. Se da la triste coincidencia de que hacía solo seis días se produjo el fallecimiento de su esposa, también a los 72 años de edad.

Europa Press Agustín Ibáñez, a la izquierda, en su etapa como delegado del Gobierno

trayectoria

Además de su etapa como delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez también fue concejal en Santoña, su pueblo natal, y diputado regional con el PSOE, además de jefe de gabinete de Dolores Gorostiaga, cuando fue vicepresidenta del Ejecutivo regional.