Así es como se sienten los bomberos de Cantabria ante el suceso de Cabuérniga: "Quedan impunes"

Julián Montero, bombero forestal de 58 años y vecino de Terán, falleció este domingo por la tarde cuando trabajaba en la extinción de un incendio en el monte Llendemozo, en el municipio de Cabuérniga.

El bombero forestal, perteneciente a la cuadrilla forestal con base en Ruente y con más de 30 años de experiencia, se desvaneció y cayó desplomado minutos después de su actuación, por lo que sus compañeros llamaron al Centro de Atención de Emergencias 112 e iniciaron las maniobras de reanimación.

Carmelo Renedo, compañero de cuadrilla de Julián y testigo directo de lo sucedido, relata en Cope Cantabria lo que le tocó vivir en primera persona: "Julián llevaba casi 40 años extinguiendo incendios. Era un profesional que sabe de qué manera y por dónde atacar los incendios. El de ayer era uno más. A priori, su actuación, no conllevaba ningún riesgo diferente al del resto de actuaciones. Una vez acometió la extinción, al minuto, se encontró mal y se desvaneció".

Para Carmelo, el episodio de ayer fue "totalmente inesperado": "Es la primera vez en 42 años que llevo de bombero forestal que me toca lidiar con una situación así. Mira que hacemos cursos de formación, pero nunca esperas ni estás preparado para este desenlace".

¿ANTECEDENTES RELACIONADOS CON PROBLEMAS DE SALUD?

"Se tienen que investigar las causas médicas y todo lo demás, pero hasta ayer, Julián era una persona normal, físicamente bien. Actuaba con total normalidad", manifiesta Carmelo en referencia a su estado de salud.

"Julianin", apodado así por los miembros de su cuadrilla, era una persona muy querida. "Estamos todos en shock. Tenía una forma de ser especial. Era el referente de nuestro grupo", afirma Carmelo.

DENUNCIA

Carmelo Renedo no duda en aprovechar los micrófonos de Cope Cantabria para denunciar la situación de indefensión que viven los profesionales de su sector: "No puede haber esta impunidad a la hora de dar por normal que cada vez que viene viento sur sucedan este tipo de episodios. Los pirómanos y delincuentes quedan totalmente impunes. Detrás del incendio de ayer hay una mano. Pesará sobre su conciencia la muerte de Julianin pero, solo eso. Probablemente, no se le llegará ni a detener".