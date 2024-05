Las 13 playas de Santander estarán listas para disfrutar de ellas este verano

El expediente de contratación ya se ha aprobado en Junta de Gobierno y ahora comenzará el proceso para elegir a la empresa que se hará cargo del servicio de limpieza de las playas en Santander.

Un contrato que supondrá 1,9 millones de euros anuales durante cuatro años prorrogables y que contará con más trabajadores, en total 31 cuando el anterior tenía 25. Tendrá mejoras como la renovación de todos los elementos de duchas y lava pies, también de las pasarelas de acceso a las playas; aumentar el número de vehículos y la maquinaria que será específica de playas; renovar los contenedores de residuos por otros más sostenibles; reponer los carteles de las playas y la habilitación de zonas donde se permitirá tener perros que todavía no está decidida y labores de limpieza y desinfección de la arena y nivelado de la misma;

La idea es darle una mayor atención a las playas que desde el consistorio saben que se trata de uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad. "Tener playas en perfecto estado es imagen para la capital", explica la alcaldesa Gema Igual.

En cuanto al nivelado de arena, Igual ha señalado que Santander tiene diferentes necesidades, rellenos y movimientos de arena. "Cuando los movimientos son dentro de la misma playa, pedimos permiso y lo hacemos nosotros. Sin embargo, cuando hay rellenos de otros lugares es necesario, si no quieren espigones, que la traigan otros, algo que por el momento no nos están atendiendo", asegura la alcaldesa.

Acceso a la playa de Peligros

En diciembre de 2020, un temporal se llevó por delante uno de los accesos a la playa de Peligros. Han pasado varios veranos y semanas santas y ese acceso sigue sin ser reparado.

El Ayuntamiento ha enviado varios escritos a la Demarcación de Costas pidiendo que se restablezca, pero la repuesta siempre ha sido la misma, que no es su competencia. Pues ante esto, el consistorio ha dejado claro que ellos están mirando, dentro de la legalidad, todas las opciones para hacerse cargo ellos. "Estamos viendo la legalidad o viabilidad legal para llevar a cabo estos trabajos y después imputárselos a Costas. Lo que no es justo que los santanderinos no tengan acceso", apunta Igual.

Igual ha explicado que en un Pleno municipal se aprobó que el mantenimiento de la infraestructura era responsabilidad del Consistorio, con la excepción de las causas meteorológicas. "Nadie duda que aquello del 2020 fue un fenómeno meteorológico, con lo cual el Ayuntamiento no puede acometerlo, le corresponde a Costas".

Por último, Igual lo tiene claro "Si a nosotros nos dan algún resquicio legal para hacerlo e imputárselo a Costas, pues lo haremos; y si no, pues no lo haremos, y lo seguiremos demandando. Ya es hora de hacer estas obras de acceso a los Peligros"











