Las mujeres de los guardias civiles se ponen el tricornio: es una profesión de riesgo

A raíz hace tres meses de los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por unos traficantes a bordo de una narcolancha, surgió una plataforma,"Nuestro Corazón por Bandera", sin ánimo de lucro, apolítica, que está en proceso de constituirse como una asociación.

En España la plataforma aúna a unas 6.000 mujeres de guardias civiles, con todas las provincias representadas. En Cantabria su delegación está en ciernes, pero eso no evita que haya ya un centenar de personas en la región movilizadas para formar parte de esa delegación.

¿Por qué las mujeres de los guardias civiles han dado el paso y no los propios agentes? La razón es simple: Ellos no pueden defender sus derechos asociados o representados por algún sindicato al pertenecer a un régimen militar.

COPE ha querido dar voz a esta plataforma, para conocer de primera mano sus reivindicaciones y los pasos que se están dando en la región. Para ello, contactó con Sara Medina, la coordinadora nacional de la plataforma, que atendió unos minutos a Jaime del Olmo en "Herrera en Cope en Cantabria".

"QUE SEA UNA PROFESIÓN DE RIESGO":

A bote pronto, sorprende que ser guardia civil no sea considerado como una profesión de riesgo: "Hay una lista amplia de profesiones que están catalogadas así, que no dudamos que no lo sean, pero creemos que es necesario y es de ley que estén incluidos los guardias civiles y la policía nacional".

Otro requerimiento de la plataforma es que se aumente el número de efectivos: "Las plantillas son insuficientes; la población y la delincuencia siguen aumentando y no se actualizan los efectivos de guardias civiles y policías, con lo que se incrementa la inseguridad a la hora de desempeñar sus funciones, que repercute en el ciudadano. También queremos que se declare zona de especial singularidad a las zonas que por su peligrosidad o el alto índice de delincuencia así lo requieran, como es ahora la zona del Estrecho y el Campo de Gibraltar".

"NO PUEDEN DEFENDERSE":

Otro factor de indefensión por parte de los guardias civiles es que, salvo casos muy excepcionales, no pueden utilizar su arma reglamentaria, a riesgo de ser expedientados o entrar en un largo proceso judicial: "Todos pudimos ver las imágenes explícitas donde los agentes asesinados en Barbate dudaban de si sacar el arma. Nosotros creemos que los protocolos de actuación al respecto para poder utilizar sus armas hay que actualizarlos a los tiempos actuales y a los niveles de delincuencia, para que no tengan que someterse a expedientes disciplinarios, o a años de juicio. Todos tienen familia, hipotecas... y esas dudas que se les plantean les puede costar la vida".

De momento, políticamente hablando, Cantabria está respondiendo positivamente a las reivindicaciones de la plataforma. Todos los partidos representados en el Parlamento han votado a favor de que la profesión de Guardia Civil sea considerada de riesgo. Solo se abstuvo el PSOE: "Eso está pasando a nivel nacional; encontramos apoyos en ayuntamientos por parte de la agrupación socialista, pero en instancias superiores como en los Parlamentos no... hay negativas incluso a reuniones con ellos, a excepción del resto de partidos. En las votaciones siempre se abstienen".

Como muestra, un botón; la Presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ha firmado recientemente su manifiesto.

