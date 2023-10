Las incidencias de emergencias suben este verano en Cantabria un 3%

El Gobierno de Cantabria se encuentra analizando los rescates de este verano para saber si es necesario o no pasar la factura a los afectados. El análisis aún no ha acabado, y no se están estudiando todos los casos, solo aquellos en los que por ejemplo se ha realizado una actividad cuando no se daban las condiciones adecuadas.

Actualmente se cobra una tasa que consiste en 150 euros la hora, una cifra que aumenta si es necesario el gasto de salida del helicoptero del 112. Una fórmula que el nuevo ejecutivo está pensando en cambiar. " Nosotros cobramos una tasa por el uso voluntario de una actividad. Cuando uno tiene una incidencia no es un uso voluntario, es un uso indirecto. Yo no se si la tasa es el método más apropiado para poderlo hacer y también estamos estudiando si en lugar de una tasa tendría que ser otro tipo de procedimiento, en el que la adminsitración puede estar más segura de lo que está realizando. Un régimen sancionador, podria ser, o una responsabilidad por parte de todos", asi lo asegura la consejera de presidencia Isabel Urrutia.

Indencias

Los servicios de emergencia del Gobierno de Cantabria gestionaron este verano un total de 26.417 indicencias por emergencias, casi un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior, si bien descendieron las graves y las intervenciones del helicóptero.

Los rescates y asistencias a personas en montaña cayeron hasta los 60 (2 menos que en 2022) y aquellos ocurridos en la zona de costa, playa y mar aumentaron hasta los 401.

Además, el servicio de espeleosocorro realizó tres intervenciones frenta a una única que tuvo que realizar el pasado verano. Ademas, una de ellas se saldó con un fallecido, el espeleólogo francés que perdió la vida el pasado 27 de julio en una cueva de Soba que se encontraba en fase de exploración por un desprendimiento de rocas.

Posteriormente, el 7 de agosto fueron rescatados tres espeleólogos perdidos en una cueva de Arredondo. Y por último hubo una tercera movilización del dispositivo que quedó anulada al salir de la cueva por sus propios medios, aunque con retraso, los espeléologos afectados.

El Gobierno aún no dispone de los datos de este otoño atípico, más caluroso de la habitual, pero, según la consejera, los servicios de emergencias están atentos porque se siguen produciendo incidencias diarias en la playa, donde ya no hay socorristas