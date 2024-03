Detalles originales a tu alcance en la III Feria de la Artesanía

La Plaza de Pombo acoge hasta el próximo domingo día 31 la III Feria de Primavera de Artesania.

16 puestos entre los que se podrán encontrar trabajos de cerámica, madera, textil, grabado, marroquinería, joyería, cuero, marquetería, artes florales, esculturas y costuras formarán parte de una muestra que pretende poner en valor tanto a los artesanos cántabros como a sus trabajos.

Alhena, propietaria de "Revuelta Arte", confiesa la importancia que tiene para artesanos como ella la realización de este tipo de ferias: "Es mi escaparate para llegar al público. Yo tengo un taller, pero no dispongo de tienda física. Estar en este tipo de ferias me abre puertas a que me conozca la gente y a poder vender, que al final, es el objetivo".

Sin embargo, el miedo y la incertidumbre están presentes ante la posibilidad de no cubrir los costosos gastos de la feria, tal y como manifiesta Paula Villegas, CEO de "Malovanich": "Creo que a cualquier artesano o diseñador le pasa el nervio previo que conlleva esto. Si no gano, si no cubro el puesto... Nos cuesta muchísimo llegar a pagarlo, pero nunca se sabe. Influyen muchos factores. Por eso, siempre hay miedo de no llegar a pagar los costes que nos supone a los artesanos el tener presencia en esta feria".

EL TIEMPO, PRINCIPAL AMENAZA

Aunque los puestos están preparados para recibir a la lluvia, los comerciantes cruzan sus dedos para que el tiempo les dé una tregua que permita a ciudadanos y turistas pasearse tranquilamente por la Plaza de Pombo. "Hoy nos hemos levantado con un día estupendo. El sol siempre es un buen compañero de viaje. La gente viene más alegre, más contenta y sobretodo, sin ninguna prisa. Ojalá las condiciones climatológicas se apiaden de nosotros", manifiesta Villegas.

La feria tendrá un horario de once de la mañana a dos y media de la tarde y de cinco a nueve y media de la noche.