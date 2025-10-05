Este domingo Palencia se tiñe de naranja con la Carrera contra el Cáncer… y alguien volverá a casa con un coche nuevo

Palencia se prepara para teñirse de naranja este domingo, 5 de octubre, con la Carrera contra el Cáncer, una de las citas solidarias más multitudinarias de la ciudad, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Palencia, el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, el Ayuntamiento y el patrocinio de Oregón Repsol. La edición de este año llega con importantes novedades: un recorrido renovado para acoger a la avalancha de corredores y caminantes, y el sorteo de un coche entre todos los inscritos.

Un mar naranja solidario

El objetivo es alcanzar los 9.000 participantes, una cifra que situaría a Palencia entre las tres provincias con más inscritos en este tipo de carreras solidarias. «Queremos ver a Palencia vestida de naranja, unida en una gran marea solidaria que nos permita seguir avanzando en la lucha contra el cáncer. Cada inscripción no solo suma apoyo económico, también impulsa la investigación, la atención psicológica y social, y las campañas de prevención», destacó Rosa María Andrés, presidenta de la AECC en Palencia, durante la presentación de la prueba el pasado 10 de septiembre.

Andrés agradeció el respaldo del Ayuntamiento y de las empresas colaboradoras, subrayando que este evento «permite llegar a más pacientes, a quienes están en tratamiento y a sus familias, reforzando nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás».

COPE Un coche espera dueño en la Carrera contra el Cáncer de Palencia

Recorrido y accesibilidad

La marcha arrancará a las 12:00 horas desde la avenida Santiago Amón de la capitla palentina, un espacio más amplio que sustituye al tradicional punto de salida en Pío XII y República Argentina. «El año pasado ya hubo problemas de espacio con más de 5.000 personas, y con las cifras previstas era imprescindible cambiar», explicó Mariano Calvo, del Club Saborea Cuatro Cantones.

El recorrido será accesible y familiar, con 4.200 metros que podrán completarse andando, corriendo o en marcha. El itinerario discurrirá por la avenida Castilla, la catedral, la plaza de la Inmaculada, San Pablo y la calle Mayor, finalizando de nuevo en Santiago Amón, con la ayuda de un camión-escenario cedido por Repsol Oregón.

El gran premio: un coche

El aliciente más llamativo de esta edición será el sorteo de un coche Omoda entre todos los inscritos. «Queríamos duplicar de nuevo las inscripciones y dar mayor visibilidad a esta causa, y pensamos que este vehículo podía ser un incentivo especial», señaló Roberto Simón, de Oregón Repsol.

El sorteo se celebrará el mismo domingo a las 14:00 horas, tras la llegada de los participantes, y el ganador deberá estar presente. «Además de colaborar con una causa solidaria, alguien podrá llevarse un regalo increíble», apuntó Calvo.

Palencia, Ciudad Europea del Deporte

El Ayuntamiento recordó que este evento es también la primera gran cita tras el reciente nombramiento de Palencia como Ciudad Europea del Deporte 2026. «Este es un ejemplo perfecto de lo que queremos proyectar: deporte, salud, solidaridad y participación masiva. Aquí no gana el que más corre, sino el que más apoya la causa», señaló la alcaldesa.

Las inscripciones, con un coste de 10 euros, pueden adquirirse tanto online como en distintos puntos de Palencia, incluidas las estaciones de servicio de Repsol, que también se suman como colaboradores.

«Será un día de fiesta, de unión y de compromiso con una causa que nos afecta a todos. Y esta vez, además, alguien saldrá de la carrera conduciendo un coche nuevo», concluyó Rosa Andrés.