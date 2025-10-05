Guardiola sobre Vara: "Defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho"

La tristeza y el reconocimiento se han instalado este domingo en el corazón de la política extremeña. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confirmado en un comunicado oficial el fallecimiento de su predecesor en el cargo, Guillermo Fernández Vara, y ha declarado, en nombre de toda la comunidad, que Extremadura "llora la pérdida" del que ha definido como una figura clave para la región. El Ejecutivo autonómico ha decretado de forma inmediata un luto oficial de tres días, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos como muestra de respeto y duelo.

Guardiola, en un gesto que trasciende las habituales divisiones partidistas, ha ensalzado la memoria del líder socialista, hacia quien ha expresado su "reconocimiento y gratitud". En su texto, ha destacado que Fernández Vara ejerció sus responsabilidades públicas con una entrega incuestionable, haciendo gala de honor, esfuerzo y, sobre todo, de un trato de cercanía que, asegura, "siempre recordaremos". Este elogio pone el acento en el estilo personal y humano que caracterizó al expresidente, más allá de su labor política.

El perfil de Fernández Vara como servidor público ha sido otro de los pilares del homenaje rendido por la presidenta. Guardiola ha subrayado que el expresidente defendió sus ideas siempre desde la moderación y el respeto al Estado de derecho, pero que, por encima de todo, "amaba a su tierra". Esta defensa de la tierra extremeña se presenta como el principio rector que guio su extensa carrera, un sentimiento que, según se desprende de las palabras de Guardiola, compartían ambos líderes a pesar de su adscripción a formaciones políticas rivales.

La relación personal entre ambos mandatarios ha sido también objeto de mención. La presidenta popular ha querido poner en valor que, "incluso en los momentos más difíciles" de la última etapa de Fernández Vara, este permaneciera "en contacto" con ella para "facilitar lo que estuviera en su mano". Este detalle pinta el retrato de un hombre conciliador y sincero, que supo mantener una actitud constructiva y de servicio por encima de la rivalidad política, forjando un puente de diálogo entre diferentes gobiernos.

La confirmación del fallecimiento ha corrido a cargo del PSOE extremeño en la mañana de este domingo. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta en los periodos 2007-2011 y 2015-2023, falleció a los 66 años de edad tras enfrentarse a una larga enfermedad. Su desaparición no solo conmociona al ámbito político, sino que supone la pérdida de una de las personalidades más relevantes de la Extremadura contemporánea, un estadista que deja tras de sí un legado marcado por el diálogo y el profundo amor por su comunidad.