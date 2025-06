Un hallazgo inesperado vincula al Papa León XIV con Cantabria: “Está más que invitado...”

Hace unos días, la localidad de Isla, en el municipio cántabro de Arnuero, se despertó con una noticia que parecía sacada de un cuento histórico con pinceladas de misterio y orgullo local. Una investigación del prestigioso New York Times ha rastreado el árbol genealógico del Papa León XIV, descubriendo inesperados lazos con nuestro pueblo: cuatro de sus tatarabuelos de undécima generación habrían vivido en Isla como hidalgos durante el siglo XVI.

Aunque al principio parecía una revelación inverosímil, pronto ganó fuerza entre los vecinos. Todo comenzó cuando un isleño, Miguel Cueto Antón, empezó a detectar estos vínculos familiares y, tras compartir su hallazgo con el alcalde, José Manuel Igual, el asunto cobró una dimensión mucho mayor.

Un vecino, un descubrimiento… y la ilusión de un pueblo entero

El alcalde Igual narra cómo se enteró de la noticia: “Fue un vecino el que me lo comentó la semana pasada, cuando aún nadie hablaba del tema”. Aquella primera emoción fue rápida y se completó con rapidez al leer el reportaje del New York Times: “No tengo ninguna razón para pensar que no sea cierto, pero queremos una certificación”. Así arrancó un proceso que busca validar documentalmente esos orígenes papales.

La investigación, impulsada por el periodista del New York Times, halló más de 80 ancestros del Pontífice repartidos entre Francia, Italia y España. De ellos, 21 son españoles y cuatro cántabros nacidos y criados en Isla en el siglo XVI. Un dato que ha causado sorpresa y orgullo en los vecinos:

EFE El papa León XIV saluda desde el papamóvil a su llegada a la plaza de San Pedro del Vaticano

“Ha sido un bombazo para todos… Desde ayer no paro de recibir correos y visitas”, reconoce el alcalde Igual, quien confiesa sentirse gratamente sorprendido. “La mayor satisfacción es que el Papa tenga raíces en Isla. No todos los días uno descubre algo así sobre su propio pueblo”.

Para completar esta investigación genealógica, el Ayto. de Arnuero ha confiado en la perseverancia de Miguel Cueto, quien continuará su labor sin coste para las arcas municipales. “Él tiene interés… le he pedido que siga ahondando”, explica el alcalde. Se busca con ello no solo confirmar los datos, sino también poder presentarlos con solidez y transparencia.

Una invitación que cruza el Atlántico

Más allá del orgullo histórico, el hallazgo ha sembrado una esperanza muy especial: la posibilidad de que el Papa León XIV visite personalmente Isla. El alcalde confirma que ya está redactando una misiva para invitar al Pontífice a acercarse a la localidad:

“Está más que invitado. Vamos a enviarle una carta y también lo vamos a comunicar tanto al Gobierno de Cantabria como al Gobierno central, para que estén al tanto y podamos coordinar una posible visita”.

El objetivo es claro: celebrar esa conexión entre el Pontífice y su tierra de origen, en plena cooperación con las autoridades regionales y estatales, y en un acto que podría ser privado o público, según decidan desde el Vaticano.

La noticia ha despertado un interés inusual en Isla. Desde las redes sociales hasta los medios regionales, el eco de esa posible visita ha colocado al municipio en el centro de atención, al menos por un momento. Vías de comunicación locales confirman que ya han surgido propuestas para organizar recepciones religiosas, actos culturales, recorridos históricos… un auténtico programa de bienvenida que está aún por definir.

Historia, orgullo y comunidad

Este sorprendente suceso hace reflexionar sobre la historia oculta que guardan nuestros pueblos y familias. Son relatos con sabor a leyenda, pero con respaldo documental, que, de confirmarse, conectan a nuestros vecinos con una figura global como el Papa León XIV.

Arnuero ha reaccionado con calma, responsabilidad y ambición positiva: encargar estudio, validar información y preparar una invitación a quien podría considerar a Isla como raíz de su linaje.

El Papa León XIV saluda a la multitud en la Plaza de San Pedro

El alcalde resumía así el sentir general: “La mayor satisfacción es que el Papa tenga raíces en Isla. No todos los días uno descubre algo así sobre su propio pueblo”. Y es cierto: amigos oyentes, este descubrimiento recuerda que, a veces, la historia de nuestra comunidad esconde historias increíbles, dignas de contarse y celebrarse.

Isla está lista para su momento. Quién sabe si, en un futuro no lejano, podría escuchar el eco de pasos pontificios en sus calles. Y así, forma parte de una tradición, sí, pero también de un sueño: aquel que empieza con un vecino curioso, sigue con la pasión de un pueblo entero... y tal vez termine con una visita que quedará para siempre en los corazones cántabros.