Milagros Ferreyros: "Es muy duro ver a tu madre llorar, queremos encontrar a mi padre"

Han pasado casi seis meses desde que en la madrugada del lunes 3 de abril naufragase el buque ‘Vilaboa Uno’ frente a la costa de Santander. El hundimiento del pesquero se saldó con dos personas muertas y un herido grave.

Siete de las 10 personas que viajaban en el barco fueron rescatadas con vida, uno de ellos sufrió hipotermia severa. Sin embargo, uno de los miembros de la tripulación continúa desaparecido. Walter John Ferreyros, español de origen peruano y casado con una cántabra, era el maquinista de la embarcación.

Los motivos que provocaron este naufragio todavía son una incógnita para los investigadores y para la familia del desaparecido. Su hija, Milagros Ferreyros, no entiende qué pudo pasar y medio año después sigue pidiendo explicaciones “Si hubiese habido mal tiempo o lo que fuese lo entenderíamos. Había buena mar, no llevaban carga. No entendemos lo que pudo pasar y queremos que nos lo digan».

Toda la familia del desaparecido ha iniciado una campaña para reclamar que se reflote el barco, donde se cree que pudo quedar atrapado Walter. Denuncian la falta de apoyo institucional “Hasta ahora solo hemos recibido promesas, que nunca se han concretado en nada”. Milagros Ferreyros incluso va más allá y asegura que “Nos dieron el pésame en su día y nos hicieron muchas promesas durante los 15 primeros días, solo cuando había una cámara delante, después termino todo tipo de contacto”.

Para la hija de Walter es muy duro y le provoca mucha angustia no saber lo que pasó ese día. Además, al no encontrar el cuerpo no disponen del acta de fallecimiento de su padre y siguen afrontando las deudas contraídas por el pescador desaparecido. Incluso han tenido que llevar por el juzgado, la lucha para conseguir un papel que diga que su padre iba en el barco y que está fallecido.

Lo único bueno es que ya han podido solicitar la pensión de viudedad de su madre, pero han necesitado la ayuda de otro de los fallecidos en el hundimiento para pedirla. «La ley indica que en la mar, como ha sido naufragio, solo deben pasar tres meses para poder dar la pensión de viudedad» explica Milagros.

«Nosotros lo que queremos es darle descanso a mi padre. Es muy duro no solo el dolor de la ausencia, sino ver llorar a mi madre todos los días», asegura Milagros. Su familia lo único que quiere es saber lo que pasó y que el barco se reflote. «En un principio los buzos nos dijeron que si era posible. Se trata de un barco que se encuentra a 114 metros de profundidad, no a 200 o 300. No tiene carga, no está volteado y es un buque que se encuentra en perfectas condiciones para sacarlo».

La familia solo espera que ahora el nuevo Gobierno regional actúe y se ponga manos a la obra y les diga si están dispuestos a agotar todos los medios de los que disponen.