El conductor que mató al joven en Castelar se enfrenta a una petición de pena de 14 años de cárcel

Braian Barroso, conductor del vehículo que choco frontalmente en Castelar con la motocicleta de Bret Elorza, matándolo en el acto, se enfrenta a una pena de 14 años de cárcel.

Su amigo, Adrián Bedia, con quien hacía una carrera por el centro de Santander, lo hace a más de 4 años de prisión.

Son las peticiones que ha hecho el ministerio Fiscal para estos dos jóvenes que conducían, después de haber bebido y consumido drogas, a más de 100 kilómetros por hora por el centro de la capital cántabra aquel viernes 3 de febrero de este año, pasadas las 22:00

Unas circunstancias que para Maribel Fernández, delegada de Stop Accidentes Cantabria, “no son un simple accidente. Un accidente es un despiste, cuando alguien se sienta al volante habiendo dado positivo en drogas y alcohol y conduce a una velocidad excesiva, no es un accidente”.

Maribel Fernández también perdió a su hijo en un atropello mortal cuando iba al instituto con un compañero. Fue en 2001, una conductora atropelló a su hijo Jonathan de 17 años. La conductora se dio a la fuga porque aseguró “que estaba oscuro y no notó nada” a pesar de que recorrió unos cuantos metros con el cuerpo de Jonathan en el capó de su vehículo y que la mochila rompió la luna del mismo.

La delegada de Stop Accidentes Cantabria sabe que esta es una herida que no se cierra nunca, que siempre hay algo que recuerda al hijo fallecido. Puede ser un aniversario, una celebración o una noticia como esta que devuelve a la primera plana de la actualidad el trágico suceso.

El fiscal imputa al primero de los implicados en el accidente de Castelar los delitos de homicidio con dolo, conducción temeraria, y otro más contra la seguridad vial. Al segundo de los conductores, los dos últimos delitos.

La acusación particular pide para ambos una pena de 13 años y 8 meses de prisión. Maribel Fernández lamenta que en muchas ocasiones la justicia no brinda la “necesidad de justicia que demandan las familias de los fallecidos”. En una ocasión recuerda Fernández una jueza le dijo que por los muertos ya no se podía hacer nada y que era labor de la justicia velar por los vivos.

De momento, no hay fecha para un juicio que se celebrara con jurado popular.