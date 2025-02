¡Alerta en el sector lácteo! El precio de la leche se hunde en Cantabria y los ganaderos no pueden más

Los ganaderos cántabros han comenzado el año con una noticia devastadora: el precio medio ponderado del litro de leche ha caído un 10,4% en 2024 en comparación con el año anterior. Según datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), en 2023 los productores recibían 0,555 euros por litro, mientras que este año apenas alcanzan los 0,497 euros.

La situación es insostenible para muchas explotaciones, ya que los costes de producción no dejan de subir, dejando a los ganaderos en una posición límite.

Menos leche y menos ganaderos

No solo el precio ha bajado, sino que también la producción ha sufrido un descenso. En el último año, la industria láctea ha recogido un 2,7% menos de leche, pasando de 397,37 millones de litros en 2023 a 386,56 millones en 2024.

Pero lo más alarmante es la pérdida de ganaderos: el número de productores que entregan leche ha caído un 7,3%. En 2023 eran 874 ganaderos, mientras que en 2024 apenas quedan 810. Muchos han optado por abandonar la producción láctea y reorientar sus explotaciones hacia la carne, aunque esta alternativa también enfrenta obstáculos.

"Si no nos pagan hoy, mañana tendrán que pagar mucho más"

UGAM COAG Rosario Arredondo

Charo Arredondo, miembro de las ejecutivas de UGAM-COAG, de COAG a nivel nacional, y ganadera de La Revilla de Soba con 150 reses, expone el drama del sector en declaraciones a COPE "Los costes de producción siguen subiendo y cada vez cuesta más que los negocios sean rentables", explica. Además, lanza un mensaje claro a los consumidores:

"Cuando vean el litro de leche en el lineal, no vayan a coger algo que está por debajo de lo normal. Noventa y pico céntimos se puede pagar bien por un litro de leche porque, si hoy no nos pagan, mañana van a tener que pagar mucho más, porque no vamos a tener leche en España".

Competencia desleal y acuerdos internacionales

Otro problema que preocupa a los ganaderos es la competencia desleal que pueden generar los acuerdos de la Unión Europea con los países de Mercosur. Arredondo lamenta que estos acuerdos permitirán la importación de productos lácteos de países con menos controles de calidad y producción, lo que podría hundir aún más el precio de la leche en Cantabria y el resto de España.

Un futuro incierto para el sector lácteo

La caída del precio de la leche, el descenso en la producción y la pérdida de ganaderos dibujan un panorama sombrío para el sector. Si las condiciones no mejoran y los consumidores no apoyan con su elección de compra, podría llegar el día en que la leche española sea un bien escaso en nuestros supermercados.

La pregunta ahora es: ¿estamos dispuestos a pagar un precio justo por la leche o preferimos arriesgarnos a perder nuestra producción local?