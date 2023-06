Verónica Samperio dice adiós: "Hago autocrítica; quizá no he sabido vender mi trabajo, o por mi personalidad"

COPE Cantabria realizó este jueves 8 de junio sus programas ‘Herrera en COPE’ y ‘Mediodía’, en directo, desde el Ayuntamiento de Piélagos con motivo de las Fiestas de San Antonio 2023. Cristina Jimeno y Jaime del Olmo condujeron ambos espacios desde el Salón de Plenos del Consistorio, donde han entrevistado a la alcaldesa del municipio Verónica Samperio, y al concejal de Festejos en funciones, Roberto Ruiz Argumosa, respectivamente. Además, también estuvieron el gerente de la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), Fernando Ruiz Sarabia, y el promotor musical Javier Palacios.

SAMPERIO HACE BALANCE:

“Me voy muy satisfecha”, ha asegurado Samperio, quien ha destacado su apuesta por los servicios públicos como el alumbrado, los saneamientos o el abastecimiento de agua que, según ha defendido, “quizás no tienen tanta venta, pero son fundamentales”.

“Ayer mismo hemos sufrido un corte de agua, la red municipal está en una situación precaria, hay zonas donde tenemos que bajar la presión para que no reviente y, por eso, todos estos años hemos ido actuando en las zonas más urgentes”, ha explicado la alcaldesa en funciones.

En este sentido, ha reconocido que le hubiera gustado concluir la renovación total de la red municipal de abastecimiento de agua de 1981 y fibrocemento, al igual que hizo con el alumbrado público, sustituyendo las lámparas de vapor de sodio por otras de tecnología LED y dotando a todas las luminarias de toma de tierra de la que carecían en 2015.

Durante su intervención, se ha mostrado convencida de que, “a veces, no hay que pensar en grandes proyectos sino en servicios básicos, que no sabemos lo importantes que son hasta que nos faltan”.

Samperio también se ha referido al derribo de las viviendas ilegales del alto de El Cuco y a la regeneración ambiental de la zona, un asunto que “queda finiquitado”, si bien el Ayuntamiento de Piélagos ha reclamado a Martinsa Fadesa la devolución de los 3,7 millones de euros que costó al Consistorio ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo.

En la misma línea, ha recalcado que, a lo largo de los últimos 8 años, “nos hemos dedicado a ahorrar, hay un remanente importante, pero más del 70 por ciento está intervenido, para hacer frente a las futuras sentencias de derribo por lo que para gastar apenas hay 3 millones de euros”.

Respecto a la aprobación del nuevo PGOU del municipio, ha sido tajante al afirmar no sólo que “no salva viviendas” sino que “en Cantabria ningún municipio grande ha sido capaz de aprobar un Plan General en años”. “Mientras no cambie la situación, es casi como construir El Escorial, un ir y venir entre distintas administraciones...”, ha apostillado.





AUTOCRÍTICA TRAS LAS ELECCIONES:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntada por el resultado de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, ha destacado la “contundente victoria” del PP que, en su opinión, “va a gobernar con comodidad”, al tiempo que ha deseado “mucha suerte” al nuevo equipo de gobierno.

Respecto a las posibles razones que hayan podido provocar el vuelco electoral a favor del Partido Popular, entre los que se encuentran conflictos internos en el PRC y AVIP, Samperio se mostró clara: "Esos movimientos previos a las elecciones de los partidos que estaban en el gobierno quizá hayan influido y ser uno de los factores, pero no habrá sido el único... yo también hago autocrítica, quizás no haya sabido vender el trabajo que se hacía; quizá mi personalidad es más seria porque me sale ser más expresiva cuando conozco a la gente. Cuando no, tengo un carácter más reservado. Además, todos sabemos que hay ciclos; unas veces se sube, otras se baja y puede ser otro de los factores. Y a nivel más local quizá hubo alguna cosa que pudiera haber pesado, pero que tampoco creo que haya que tenerlo en cuenta...".

Las primeras fiestas del verano de Piélagos

Por su parte, el concejal de Cultura y Festejos en funciones, Roberto Ruíz Argumosa, ha desgranado el programa de las Fiestas de San Antonio de Renedo que acogerá este sábado el concierto de El Arrebato, un artista que ya visitó el municipio hace unos años y al que se ha referido como “un gran profesional con muchísimos seguidores”.

Ruiz Argumosa ha avanzado que, al igual que el pasado año, el Ayuntamiento habilitará tres aparcamientos en las inmediaciones de la carpa de las fiestas, para que puedan aparcar cómodamente todos aquellos que se quieran acercar a Renedo.

“El fin de semana se concentra una parte sustancial de las fiestas”, ha subrayado el edil en funciones, quien ha destacado dos actividades que tendrán lugar el domingo, día 11, la actuación de góspel en los jardines del Palacio Bustamante de Renedo y el espectáculo piromusical, casi único en Cantabria, que combinará el lanzamiento de fuegos artificiales con una banda sonora con muchas canciones de películas.

Por último, ha recordado que, por fin, la misa mayor (que los últimos años se celebró en la Iglesia Parroquial de Renedo) volverá el martes, 13 de junio, a la Ermita de San Antonio, donde también habrá una actuación de folclore, a la que seguirá una comida de hermandad para los vecinos empadronados.





146 edición del Concurso-exposición de ganado vacuno frisón

Fernando Ruiz Sarabia habló de la 146.ª edición del Concurso-exposición de ganado vacuno frisón que tendrá lugar el domingo, 18 de junio, un certamen que incluirá un total de 19 secciones, con distintos premios, así como dos especiales: uno al mejor manejador y otro al mejor rebaño socio.

El gerente de la Asociación Frisona de Cantabria recalcó que sigue abierto hasta el próximo 12 de junio el plazo de inscripción para el Concurso-Exposición de ‘San Antonio’, pudiéndose realizar en el Consistorio o en AFCA, acompañando en todos los casos los Certificados de Registro originales de los animales que participen.

Las citadas inscripciones se efectuarán mediante la Cédula de Inscripción (modelo oficial) al que se acompañará el Certificado de Registro Genealógico y la Tarjera de Calificación Sanitaria.

Asimismo, todos los animales participantes deberán ir provistos de Guía de Origen y Sanidad, que se presentará a la entrada del recinto, hasta las 8 de la mañana.

‘Noches de conciertos’, una apuesta por la calidad artística

Javier Palacios rememoró el origen del Ciclo ‘Noches de conciertos’, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Piélagos durante el verano de 2021, en plena salida de la pandemia, que nació para apoyar al sector, ofreciéndoles a los artistas no sólo “mucho cariño” sino facilitándoles “un escalón fundamental” en sus respectivos caminos.

En su tercera edición, que se desarrollará del 7 de julio al 25 de agosto, en cinco localidades del municipio (Boo, Liencres, Oruña, Renedo y Vioño), se ha apostado por la “calidad artística” con una variedad de géneros y estilos.

Así ha descrito un viaje musical que arrancará con el flamenco de Raúl Micó; para continuar con el regreso de El Norte; la actuación conjunta de Rayo y Lady Banana; la poesía y la música clásica de Jaime Velasco; el arte de Hugo Selles; las actuaciones de Aurora Beltrán o L.A. y la vuelta de Nena Daconte.

En todos los casos, ha puntualizado, conciertos de pequeño formato en las ‘Noches de concierto’ del Ayuntamiento de Piélagos, uno de los ciclos “más sostenibles, donde menos se gana, pero más cariño se recoge” y al que ha definido como “un vivero de nuevas ideas”.