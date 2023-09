El ayuntamiento de Vega de Pas suspende la feria de ganado de este fin de semana

Aunque el municipio de Vega de Pas no tiene por el momento ningún caso entre sus ganaderos, el consistorio no quiere arriesgarse. Su alcalde ha estado hablando con el consejero de ganadería, Pablo Palencia, quien le recomendó que si se podía no hacer no se hiciese. Así que estuvieron viendo los casos y que se había extendido a varios ayuntamientos y decidieron no celebrar la feria.

El alcalde del municipio, Cesar García, ha reconocido a Cope que se siente triste, ya que la feria es una de las partes más bonitas que forman parte de las fiestas que se celebran estos días. “Es un atractivo fuerte que se espera todos los años. Es una cosa emocional más que otra cosa”. Sin embargo, el alcalde ha querido ser responsable «Lo más lógico es no hacer la feria, no poner en riesgo y evitar de alguna manera que lo pueda hacer la enfermedad.

En cuanto a como se han tomado los ganaderos esta decisión, Cesar García, afirma que ellos propios estaban recientes a mover el ganado y a llevarlo a una concentración. “Es un trabajo y esfuerzo y estoy agradecido a todos los que se habían apuntado. Porque ya habían algunos preparado el tema de la feria y ahora se encuentran con que no se celebra. Por eso se lo hemos dicho lo antes posible para que lo supiesen y se lo han tomado bastante bien para evitar posibles contagios"

La feria de Vega de Pas es la primera de las ferias ganaderas de Cantabria que se han suspendido ante el aumento de los casos de la enfermedad hemorrágica epizoótica en la región. Ya se elevan a 95 el número de reses afectadas, distribuidas por 11 municipios. Desde la consejería se sigue haciendo un llamamiento a los ganaderos para avisar cuanto antes de la aparición de nuevos casos.