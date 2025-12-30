Imputan a tres menores por manipular con inteligencia artificial fotos de sus compañeras en Cartagena

La Policía Nacional ha imputado a tres varones menores de edad por un presunto delito de corrupción de menores. Los jóvenes son considerados los responsables de haber creado y difundido imágenes manipuladas con inteligencia artificial de varias compañeras de su entorno escolar en las que aparecían sin ropa.

Ocho denuncias destapan el caso

La investigación se inició después de que el padre de una de las víctimas presentara una denuncia en dependencias policiales, alertando sobre la existencia de estas fotografías manipuladas. Posteriormente, a esta denuncia inicial se sumaron siete denuncias más por hechos similares, lo que amplió el alcance de las pesquisas.

Las indagaciones llevaron a los agentes a identificar a tres varones menores de edad, todos pertenecientes al entorno escolar de las víctimas, como los posibles autores de los hechos. Estos jóvenes habrían utilizado aplicaciones de inteligencia artificial para alterar las imágenes y distribuirlas.

A disposición de la Fiscalía

Tras ser investigados por su presunta implicación en un delito de corrupción de menores, las diligencias del caso han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia. A partir de ahora, el procedimiento continuará su tramitación conforme a lo que estipula la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad Penal del Menor.

La Policía Nacional ha aprovechado para recordar que este tipo de conductas tiene graves consecuencias. Según el cuerpo, "la creación o difusión de imágenes sexualizadas de menores, aunque sean generadas o manipuladas artificialmente, constituye un delito grave" y subraya que estas acciones tienen consecuencias penales y jurídicas, incluso cuando los autores son menores de edad.