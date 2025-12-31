Albacete desborda sus calles para despedir 2025 con unas Precampanadas de récord

Las Precampanadas de Albacete han vuelto a ser un éxito rotundo de público y participación, consolidándose como una cita cada vez más popular. En esta edición, más de 25.000 personas se han congregado en la plaza del Altozano y las calles del centro para disfrutar de la música y el ambiente festivo.

Una tarde de música y celebración

La jornada festiva ha comenzado pasadas las seis de la tarde con las actuaciones de Nova 16, Chuchugums y Vuelo Fidji, ganadores del Memorial Alberto Cano de Música Moderna. El alcalde, Manuel Serrano, acompañado por miembros de la Corporación, ha compartido el evento desde el balcón del Museo Municipal, desde donde se han dado las campanadas a las nueve de la noche, seguidas por la actuación del grupo Otra Movida.

Despedimos el año en el corazón de Albacete, que se ha convertido en una ciudad de Navidad" Manuel Serrano Alcalde de Albacete

Los deseos del alcalde para 2026

El alcalde ha agradecido la labor de los músicos locales y de la presentadora, Macarrena Torres, afirmando que "despedimos el año en el corazón de Albacete, que se ha convertido en una ciudad de Navidad". Serrano ha compartido con los asistentes doce deseos para el próximo año: "salud, trabajo, vivienda, unidad, igualdad, tolerancia, respeto, inclusión, libertad, paz, cultura, y buen rollo".

Asimismo, el primer edil ha asegurado que "Albacete es una ciudad llena de vida" y ha reafirmado su compromiso para el futuro: "El año próximo seguiremos trabajando todos juntos para lograr un Albacete más abierto, más inclusivo y con más posibilidades para todos sus habitantes". Finalmente, ha deseado a todos un feliz año 2026.

Ocio sano y participativo

Además de la música, las Precampanadas han sido el epicentro de una tarde-noche de entretenimiento y ocio sano y participativo. Los asistentes han podido disfrutar de stands de fotomatón, una máquina 360º y un set de maquillaje. Estas actividades, organizadas por el Centro Joven, han contado con la colaboración de voluntarios de Voz Joven.