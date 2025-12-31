A Coruña contará con una nueva residencia universitaria y 168 viviendas públicas: "Va a dar mucha solución a muchos jóvenes"

La Xunta de Galicia ha anunciado un nuevo proyecto urbanístico para la ciudad de A Coruña que incluye una segunda residencia universitaria y nuevas viviendas de promoción pública en la zona de Elviña. La delegada territorial, Belén do Campo, ha explicado en COPE que la iniciativa se materializará a través de un concurso de ideas para seleccionar las mejores propuestas, tal y como ha aprobado el último consello de la Xunta.

Un gran proyecto en Elviña

El plan contempla la creación de una residencia universitaria con 150 plazas, 168 nuevas viviendas de promoción pública y 150 alojamientos compartidos. Según Do Campo, el proyecto se desarrollará en unos terrenos de 38.000 metros cuadrados propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y será gestionado conjuntamente por las consellerías de Vivenda y de Cultura, Lingua e Xuventude.

Sin duda va a dar mucha solución a muchos jóvenes coruñeses"

Debido a la "complejidad de las actuaciones", la delegada ha destacado la necesidad de un concurso de ideas para "combinar lo que va a ser esa ordenación urbanística" con los proyectos de edificación. El objetivo es lograr "un gran proyecto'"que, en palabras de Belén do Campo, "sin duda va a dar mucha solución a muchos jóvenes coruñeses".

Hacia los mercados excelentes

Por otro lado, la Xunta de Galicia busca potenciar los mercados y plazas de abastos de la comunidad. El mercado de San Agustín de A Coruña ya ha recibido más de 100.000 euros para implementar acciones que le permitan obtener el sello de mercado excelente, como la instalación de un sistema de generación de hielo y la formación para los placeros.

Noela Bao Mercado de San Agustín A Coruña

El ejecutivo autonómico reforzará esta apuesta con una inversión de 4,5 millones de euros el próximo año. El objetivo, según ha indicado Do Campo, es que Galicia cuente con 25 mercados excelentes en 2030, y que otros mercados de A Coruña puedan sumarse a los de Ponte de Eume y Carballo, que ya poseen esta distinción.

Ayudas para el 'fermosismo'

A principios de enero se abrirá una nueva orden de ayudas para fomentar el 'fermosismo' y mejorar el exterior de las viviendas. Belén do Campo ha anunciado que el presupuesto "se va a duplicar con respecto al año anterior", pasando de uno a dos millones de euros, con la previsión de beneficiar a más de 700 particulares en toda Galicia.

Los particulares podrán recibir un máximo de 3.000 euros, cubriendo hasta el 70% de la inversión, para actuar en fachadas, cubiertas o muros de cierre. "Los particulares van a recibir un máximo de 3000 euros, y ahí van a poder actuar donde ellos entiendan que es mejor para combatir ese feísmo y y llegar al fermosismo que todos queremos", ha señalado la delegada. Se espera que esta línea de ayudas movilice en torno a 3,5 millones de euros y genere empleo.

Noela Bao Obras de rehabilitación energética SATE San Diego (A Coruña)

Finalmente, la delegada territorial ha recordado la orden de ayudas destinada a asociaciones vecinales, federaciones de mujeres rurales y comunidades de usuarios de agua. Con un presupuesto de 4 millones de euros, un millón más que el año anterior, se busca apoyar la reforma de locales y la adquisición de equipamiento para dinamizar el tejido asociativo.

Las entidades podrán solicitar hasta 12.000 euros para obras de acondicionamiento de sus locales y hasta 5.000 euros para la compra de mobiliario, material de oficina o equipos audiovisuales, un apoyo que "redundará en muchas personas que acuden a este tipo de asociaciones", concluyó Do Campo.