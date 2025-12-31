Si usas la AP-9, en 2026 pagarás más: cuánto te suben los peajes desde el 1 de enero

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal para 2026. A partir del 1 de enero, las tarifas registrarán una subida de entre el 3,64% y el 4,68%, dependiendo de las condiciones específicas de cada concesión.

La medida afecta a las autopistas AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, el tramo de la AP-7 entre Alicante y Cartagena, la AP-7 Málaga-Guadiaro, la AP-68, la AP-71, la AP-9 y la AP-46. La aprobación se ha formalizado a través de una Orden ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Una subida para compensar la inflación

Según ha explicado el departamento liderado por el ministro Óscar Puente, el incremento autorizado responde fundamentalmente al crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC). Además, se suma la repercusión de las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.

Para mitigar el impacto de la alta inflación en aquel momento, el Gobierno habilitó una subvención que debe ser eliminada a finales de 2026. Por ello, la diferencia que los usuarios no abonaron en 2023 se está repercutiendo de forma escalonada en los tres años siguientes para que pueda ser asumida en mejores condiciones.

Desde el Ministerio de Transportes han resaltado que, sin esta medida, el alza habría sido todavía mayor.

El caso particular de la AP-9 gallega

La AP-9 volverá a ser una de las tres autopistas que más sube de España, con un incremento del 4,68%, el porcentaje más alto que se aplicará junto a la malagueña AP-46 y la AP-7 entre Alicante y Cartagena. Esta subida es la cuarta más alta en lo que va de siglo para la autopista que une Ferrol y Tui, solo por detrás de las de 2012 (13,79%), 2024 (6,55%) y 2025 (5,34%).

La diferencia se debe a que a la actualización del IPC y la compensación por la subvención de 2023 se suma la factura que los usuarios deben pagar a la concesionaria, Audasa. Esta deuda, generada por las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago, añade un 1% extra y acumulable a las tarifas cada año hasta 2038.

Con el nuevo incremento, un viaje en vehículo ligero, un turismo, de A Coruña a Vigo costará 21,40 euros, 95 céntimos más que ahora. Otros tramos también se encarecen: el recorrido entre A Coruña y Santiago subirá 40 céntimos hasta los 8,80 euros, mientras que viajar de Santiago a Pontevedra pasará a costar 7,55 euros, 35 céntimos más. Aún pendientes de posibles redondeos de la concesionaria.

El Gobierno ha recordado que mantiene una política de ayudas y bonificaciones para reducir los costes a los usuarios habituales. El ahorro total en peajes gracias a estas medidas en 2025 fue de 155 millones de euros, y la cifra asciende a 660 millones desde 2018. En el caso de la AP-9, se destinaron 55 millones anuales a rebajas hasta el año pasado, partida que se incrementó en 28 millones más desde 2024.

GALICIA SE HARTA

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de negarse a liberar la autopista que une Tui y Ferrol, obligando a los usuarios a asumir nuevas subidas en los peajes “mientras en otros territorios sí se rescatan”.

Lo dijo en un acto navideño del PP en Cangas, donde también describió al Ejecutivo central como un gobierno en “descomposición” y criticó que priorice otras cuestiones antes que problemas como la vivienda o el ferrocarril.

Rueda defendió que el PP ofrece “una Galicia estable y unida”, frente a un PSdeG “en parálisis” y un BNG del “no a todo”. Como balance de 2025, subrayó la mayoría absoluta del PP y la aprobación anual de los presupuestos, algo que calificó de “excepción” en el panorama político actual.